Аномальный октябрь: синоптики спрогнозировали погоду на вторую половину осени

Второй месяц осени, считают синоптики, будет аномальным на территории больше части России. По сообщению PRIMPRESS, аномальное настроение погоде задали еще весной, потом было достаточно ненормальное лето, и осень будет такой же.

Теплый и достаточно комфортный сентябрь сменит суровый октябрь. Для многих регионов он будет связан с наступлением сильных холодов, например, такого развития событий метеорологи советуют ожидать в Сибири и на Урале. В итоге сибиряков уже с 5 октября будут ожидать первые снегопады.

Число осадков в этих регионах превысит норму, такую погоду приятной не назовешь. Обильные осадки ждут Приморье.

Аномалии зарегистрируют и в центральной России. Например, в Москве в октябре ожидается до +18 градусов, чего в норме в середине осени быть, конечно, не должно.