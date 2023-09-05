Аномальный октябрь: синоптики дали прогноз на вторую половину осени

Российские синоптики снова не порадовали россиян свежими долгосрочными прогнозами на погоду в октябре. Как пишет PRIMPRESS, в большинстве регионов погода в середине осени будет аномальной.

Погодные аномалии, которые начались с весны и длилились летом, продолжатся и в разгар осени. Сентябрь почти везде будет непривычно теплым, сухим и даже засушливым.

Но в октябре все резко изменится.

Самый насыщенный погодный экстрим ждет сибиряков. Тут будет очень много осадков и холодно. Уже с конца сентября установятся минусовые температуры. 5 октября ожидают первые снегопады.

Холодно будет и на Урале, с первых дней октября температура опустится до - 4 градусов.

Дальний Восток накроет осадками - ливнями и снегом уже в середине октября.

Аномалия ждет и жителей центральной России, тут октябрь будет на удивление теплым. В Москве ожидают до +18 градусов.