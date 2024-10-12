Аномальные морозы и страшные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

Эксперты предсказывают, что предстоящая зима в России окажется необычайно суровой с чрезвычайными погодными условиями, включая резкие колебания температур и беспрецедентные осадки. Юрий Алексеев, доктор географических наук, подчеркивает, что жители должны ожидать крайних температурных спадов до глубоких морозов, с последующим быстрым повышением до аномально высоких уровней.

Подробности предстоящих погодных условий

Зима 2024-2025 годов обещает войти в историю как одна из самых жестких. В ноябре жители Якутии уже могут ожидать морозы до -25 градусов ночью. С наступлением зимы столбики термометров в этом регионе могут опускаться до -35 градусов.

В других северных и восточных областях, включая Югру, Дальний Восток, Сибирь и Урал, также предсказывают ранние зимние холода уже к концу ноября.

Влияние на Московский регион и Северо-Запад

Москва и прилегающие области столкнутся с морозным стартом зимы. Синоптики предсказывают, что аномальные холода коснутся и Северо-Западного федерального округа, требуя от местных жителей и служб экстренной подготовки.

Ожидания по осадкам

Сезон обещает установить новые рекорды по количеству осадков. Александр Ильин, специалист по прогнозам погоды, отмечает, что зима может принести максимальное количество снега, наблюдаемое со времен начала метеонаблюдений в 1722 году. Особенно это касается центральных регионов, где ожидаются значительные снегопады.

Прогноз первого снега

Первые снегопады могут начаться уже в первой декаде октября, если преобладать будет холодный воздух. В противном случае, снег может задержаться до середины октября.

Меры предосторожности

Подготовка к предстоящим условиям должна быть тщательной. Это время требует активных действий от всех уровней управления и граждан для минимизации потенциальных рисков и поддержания функционирования всех жизненно важных систем.

Эта зима обещает стать испытанием для России, исход которого зависит от эффективности предпринимаемых мер и готовности населения к экстремальным погодным условиям, пишет ngzt.ru.