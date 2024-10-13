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Аномальные морозы и сильнейшие снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

По мере приближения холодных месяцев, метеороло...

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По мере приближения холодных месяцев, метеорологи предсказывают, что предстоящая зима между 2024 и 2025 годами может оказаться одной из самых суровых за последние годы. Синоптики ожидают рекордные показатели по холоду и количеству осадков.

Погодные аномалии предстоящего сезона

Специалисты в области метеорологии прогнозируют, что зима будет характеризоваться значительными температурными колебаниями. Как указывает Юрий Алексеев, эксперт в области географических наук, температурный режим будет варьироваться от экстремально низких до необычно высоких отметок в короткие сроки.

Северные регионы нашей страны столкнутся с тем, что морозы в этом году будут не только ранними, но еще и очень сильными. Уже в ноябре температура воздуха в некоторых городах будет достигать 20 градусов мороза днем. А ночью она и вовсе будет опускаться до -25 градусов. К декабрю столбики термометров начнут показывать уже до -35 градусов.

Серьезное и очень раннее похолодание ожидается в и других регионах. На дальнем Востоке, а также на Урале и в Сибири. Также готовят людей и синоптики Югры. Встретят морозную зиму и центральные регионы: Московская область, прилегающие к ней территории.

Помимо того, что будет достаточно холодно, ожидаются и аномальные осадки. Синоптики считают, что особенно эта проблема затронет центральные районы нашей страны.

Первые снегопады

Согласно прогнозам, первый снег может выпасть уже в первой декаде октября, если будет преобладать холодный воздух. В случае теплых воздушных масс первые снега следует ожидать к середине октября.

Заключение

Приближающаяся зима вероятно войдет в историю как одна из самых холодных и снежных за последние десятилетия. Метеорологи продолжают анализировать данные и обновлять прогнозы, чтобы общественность и службы могли адекватно подготовиться к предстоящим климатическим вызовам, пишет ngzt.ru.

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