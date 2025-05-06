Аномальное пекло на пороге, готовьтесь: синоптики поделились точной датой прихода 45-градусной жары

Июнь: резкий старт и неожиданное похолодание

Центр России — на 3–4 °C выше нормы, почти без дождей. К середине месяца — похолодание.

Сибирь — возможны температуры до +45 °C, высока опасность лесных пожаров.

Юг (Ростов, Астрахань, Волгоград) — засуха, проблемы с урожаем и водоснабжением.

Москва и Петербург — комфортно: +20 °C и +18 °C соответственно.

Комментарий климатолога:

«Температурные качели связаны с застреванием атмосферных вихрей — это сложно предсказать заранее.»

Июль: тепло, грозы и новая волна засухи

Центральная Россия — на 1–2 °C теплее нормы, но с грозами и ливнями.

Урал и Сибирь — «погодные качели»: жара сменяется сильными дождями.

Юг — сохраняется засуха, высокие риски для сельского хозяйства.

Москва — до +24 °C, самый тёплый месяц лета.

Петербург — около +22 °C.

Прогноз метеоролога:

«Погода благоприятна для отдыха, но надолго прогнозировать её невозможно — условия быстро меняются.»

Август: спокойствие перед осенними бурями

Центр России — комфортная погода, но дефицит влаги может повлиять на урожай.

Юг — до +30 °C, высокая влажность, кратковременные ливни.

Сибирь — жара до +25 °C, к концу месяца — похолодание и дожди.

Москва — в среднем +24 °C днём, +18 °C ночью.

Климатологи предупреждают: