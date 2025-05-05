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Аномальное пекло на пороге, готовьтесь: синоптики назвали точную дату прихода 45-градусной жары

Лето-2025 обещает россиянам аномальную жару, за...

rostovgazeta.ru

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После нестабильной весны россиян ждёт не менее сложное лето. Синоптики прогнозируют аномальную жару, засуху и резкие перепады температур по всей стране.

Где будет особенно жарко, а где — зальёт дождями?

Июнь: жаркое начало и прохладная середина

Центр России — температура выше нормы на 3–4 °C, почти без осадков. К середине месяца — похолодание.

Сибирь — возможно до +45 °C, риск лесных пожаров высок.

Юг (Ростов, Астрахань, Волгоград) — продолжение засухи, проблемы для аграриев и водоснабжения.

Москва и Петербург — комфортно: около +20 °C и +18 °C.

Комментарий климатолога: скачки температур связаны с «застреванием» вихрей — это трудно предсказать заранее.

Июль: тепло, грозы и снова засуха

Центр России — на 1–2 °C теплее нормы, частые дожди и грозы.

Урал и Сибирь — погодные качели: жара сменяется ливнями.

Юг — засуха сохраняется, пожароопасность и риск неурожая.

Москва — до +24 °C, самый тёплый месяц лета.

Петербург — около +22 °C.

Прогноз метеоролога: погода привлечёт туристов, но долгосрочные прогнозы условны.

Август: затишье перед осенью

Центральная Россия — комфорт, но дефицит осадков и влаги.

Юг — до +30 °C днём, высокая влажность и кратковременные ливни.

Сибирь — сначала жара (+25 °C), потом дожди и прохлада.

Москва — около +24 °C днём, +18 °C ночью.

Климатологи предупреждают: в августе начнутся циклоны, особенно во второй половине месяца, сообщает pg13.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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