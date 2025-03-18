Аномальная жара в марте сместит все сроки урожая: когда лучше сажать помидоры - список дат
arriah.ru
Март 2025 года обещает быть теплым, что делает его отличным временем для посадки овощей и зелени. Однако погода в начале весны непредсказуема, поэтому важно учитывать не только температуру, но и влияние Луны.
Когда сажать томаты и перцы?
Прошлый год показал, что хаотичная посадка может привести к слабым росткам. В этот раз лучше следовать проверенным датам. Благоприятные дни для посадки рассады томатов и перцев в марте: 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 числа.
Огурцы и кабачки: подбираем лучшие дни
Огурцы капризны — неправильный день посадки может испортить урожай. Оптимальные даты для их посадки: 1, 4, 5, 8, 9, 15-19, 27 и 31 марта.
Капуста: королева грядок
Для посадки белокочанной, брокколи и других видов капусты стоит выбрать 1, 4, 5, 8, 9, 15-19, 27 и 31 марта. А вот 14 и 29 марта лучше пропустить — в эти дни растениям будет трудно прижиться.
Зелень и корнеплоды: простые, но урожайные
Для укропа, петрушки и моркови подойдут 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 марта. Это обеспечит вас зеленью на весь сезон.
Когда не стоит сажать?
14 и 29 марта — неудачные дни. Даже сорняки в эти дни неохотно растут, так что лучше отложить работы и заняться чем-то другим.
Что важно учитывать при посадке?
- Качество семян – устаревшие или испорченные не дадут хорошего урожая.
- Плодородность почвы – если земля плотная, добавьте компост.
- Освещение – молодым росткам нужно достаточно света, иначе они будут слабыми.
Заключение
Март – идеальное время, чтобы заложить основу для хорошего урожая. Главное – учитывать календарь, правильно подготовить почву и не забывать про уход. А если что-то пойдет не так, не расстраивайтесь: садоводство – это искусство проб и ошибок!
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