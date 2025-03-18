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Аномальная жара в марте сместит все сроки урожая: когда лучше сажать помидоры - список дат

Март 2025 года обещает быть теплым, что делает ...

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Март 2025 года обещает быть теплым, что делает его отличным временем для посадки овощей и зелени. Однако погода в начале весны непредсказуема, поэтому важно учитывать не только температуру, но и влияние Луны.

Когда сажать томаты и перцы?

Прошлый год показал, что хаотичная посадка может привести к слабым росткам. В этот раз лучше следовать проверенным датам. Благоприятные дни для посадки рассады томатов и перцев в марте: 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 числа.

Огурцы и кабачки: подбираем лучшие дни

Огурцы капризны — неправильный день посадки может испортить урожай. Оптимальные даты для их посадки: 1, 4, 5, 8, 9, 15-19, 27 и 31 марта.

Капуста: королева грядок

Для посадки белокочанной, брокколи и других видов капусты стоит выбрать 1, 4, 5, 8, 9, 15-19, 27 и 31 марта. А вот 14 и 29 марта лучше пропустить — в эти дни растениям будет трудно прижиться.

Зелень и корнеплоды: простые, но урожайные

Для укропа, петрушки и моркови подойдут 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 марта. Это обеспечит вас зеленью на весь сезон.

Когда не стоит сажать?

14 и 29 марта — неудачные дни. Даже сорняки в эти дни неохотно растут, так что лучше отложить работы и заняться чем-то другим.

Что важно учитывать при посадке?

  • Качество семян – устаревшие или испорченные не дадут хорошего урожая.
  • Плодородность почвы – если земля плотная, добавьте компост.
  • Освещение – молодым росткам нужно достаточно света, иначе они будут слабыми.

Заключение

Март – идеальное время, чтобы заложить основу для хорошего урожая. Главное – учитывать календарь, правильно подготовить почву и не забывать про уход. А если что-то пойдет не так, не расстраивайтесь: садоводство – это искусство проб и ошибок!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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