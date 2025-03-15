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Аномальная жара в марте сместит сроки урожая: когда лучше сажать помидоры - список дат

Март обещает быть теплым, что создает отличные ...

arriah.ru

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Март обещает быть теплым, что создает отличные условия для посадки овощей и зелени. Однако весенняя погода может преподнести сюрпризы, поэтому важно учитывать все нюансы. Давайте разберемся, как подготовиться к сезону, пока земля окончательно не прогрелась.

Томаты и перцы: посадка с умом

Если в прошлом году случайный посев перцев принес всего пару слабых ростков, в этом году стоит подойти к делу основательнее. Лунный календарь подсказывает лучшие даты для посадки: 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 марта. В эти дни рассада получится крепкой и жизнеспособной.

Огурцы и кабачки: выбираем удачный момент

Эти культуры довольно требовательны. Посаженные в неподходящий день, они могут огорчить урожаем с горьким привкусом. Оптимальные даты для посева – 1, 4, 5, 8, 9, 15–19, 27 и 31 марта. В эти дни лунные циклы будут способствовать быстрому росту и здоровью растений.

Капуста: залог хорошего урожая

Для капусты важно выбрать подходящее время посадки. Лучшие дни – 1, 4, 5, 8, 9, 15–19, 27 и 31 марта. Эти числа подойдут как для белокочанной капусты, так и для брокколи. А вот 14 и 29 марта лучше не рисковать – растения могут развиваться слабо.

Зелень и корнеплоды: легкий старт

Тем, кто хочет получить урожай без особых сложностей, можно начать с петрушки, укропа и моркови. Самые благоприятные даты для их посева – 1, 4, 5, 8, 18, 19, 27 и 31 марта. При удачной посадке свежей зелени будет столько, что даже соседи заинтересуются вашими успехами.

Дни, когда лучше повременить

14 и 29 марта не подходят для работы с растениями – даже сорняки в эти дни не спешат расти. Лучше посвятить время хозяйственным делам или пересмотреть прошлогодние запасы урожая.

Важные моменты для хорошего урожая

Даже самый точный календарь не спасет, если:

  • Семена потеряли всхожесть.
  • Почва слишком плотная – стоит добавить компост.
  • Недостаточно света – рассада нуждается в хорошем освещении.

Готовьтесь к сезону с умом

Если вдруг что-то пойдет не по плану, не расстраивайтесь – растения прощают многие ошибки. Главное – не забывать за ними ухаживать. И, возможно, стоит завести календарь для удобства, пишет источник.

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