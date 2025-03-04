Аномальная жара накроет страну уже в марте: Вильфанд заявил — лето наступит на два месяца раньше

Весна 2025 года в России будет отличаться аномально тёплой погодой, а лето наступит раньше обычного.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра, в марте температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов, и весенние похолодания практически исчезнут.

Резкое потепление в марте

Тёплый атлантический циклон приведёт к стремительному росту температур в Центральной России. В Москве, Санкт-Петербурге и соседних областях температура воздуха в начале марта составит 10-15°C, а к концу месяца столбики термометров будут показывать майские значения. В южных регионах температура может подняться до 25°C, что исключит вероятность поздних заморозков.

Лето наступит раньше

Апрель и май также будут теплее нормы, а полноценное лето начнётся уже в мае. В большинстве российских регионов температура превысит 25°C, а в южных областях — 30°C.

Как изменится климатический баланс

Ранний приход жары окажет влияние на сельское хозяйство, экосистему и городскую инфраструктуру. Фермерам предстоит адаптировать посевные работы к новым условиям, а коммунальным службам — готовиться к досрочному отключению отопления.

Чего ожидать жителям России

В марте возможны резкие перепады температур, оттепели и порывистый ветер. Однако с апреля по май погода станет стабильно тёплой, а традиционные весенние дожди сменятся летним зноем.

Столь раннее наступление жары подтверждает глобальные климатические изменения. Границы между сезонами всё больше размываются, и жителям России стоит готовиться к новым погодным условиям, сообщает mk-mari.ru.