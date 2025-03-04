Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Аномальная жара накроет страну уже в марте: Вильфанд заявил — лето наступит на два месяца раньше

Весной 2025 года в России ожидается аномальная ...

Подписаться на Дзен.канал

Весна 2025 года в России будет отличаться аномально тёплой погодой, а лето наступит раньше обычного.

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра, в марте температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов, и весенние похолодания практически исчезнут.

Резкое потепление в марте

Тёплый атлантический циклон приведёт к стремительному росту температур в Центральной России. В Москве, Санкт-Петербурге и соседних областях температура воздуха в начале марта составит 10-15°C, а к концу месяца столбики термометров будут показывать майские значения. В южных регионах температура может подняться до 25°C, что исключит вероятность поздних заморозков.

Лето наступит раньше

Апрель и май также будут теплее нормы, а полноценное лето начнётся уже в мае. В большинстве российских регионов температура превысит 25°C, а в южных областях — 30°C.

Как изменится климатический баланс

Ранний приход жары окажет влияние на сельское хозяйство, экосистему и городскую инфраструктуру. Фермерам предстоит адаптировать посевные работы к новым условиям, а коммунальным службам — готовиться к досрочному отключению отопления.

Чего ожидать жителям России

В марте возможны резкие перепады температур, оттепели и порывистый ветер. Однако с апреля по май погода станет стабильно тёплой, а традиционные весенние дожди сменятся летним зноем.

Столь раннее наступление жары подтверждает глобальные климатические изменения. Границы между сезонами всё больше размываются, и жителям России стоит готовиться к новым погодным условиям, сообщает mk-mari.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

купить гербицид борщевик

Не у нас

2 часа назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Интересное в Казани

2 дня назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

репетитор китайского языка в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу

Новости Казани

день назад

Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Не у нас

день назад

Убийце красноярской школьницы в загоне для свиней грозит пожизненный срок

Новости Татарстана

9 часов назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Новости Казани

день назад

В Казани 29 июня прогремит VK Fest
Новости Казани
2 часа назад

На строительство поликлиники в казанском ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд

Средства для реализации проекта поступят как из...

Не у нас

2 часа назад

Первые континенты на Земле могли появиться благодаря метеоритам

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

Новости Татарстана

2 часа назад

Директор нижнекамского «Нефтемонтажинжиниринга» задолжал 46 рабочим более 6 млн

Не у нас

2 часа назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак
В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажетс...
Не у нас
44 минуты назад

В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажется в суде

Не у нас

3 часа назад

Радиостанция Судного в феврале 46 раз вышла в эфир

Не у нас

3 часа назад

Израильские археологи изучают судно времен царя Ирода

Не у нас

4 часа назад

Священник рассказал о том, почему нужно жить не для себя
Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
4 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля