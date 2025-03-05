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Аномальная жара накроет страну уже в марте: Роман Вильфанд заявил — лето наступит на два месяца раньше

Весна 2025 года в России будет необычно тёплой:...

rostov.mk.ru

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Весна 2025 года в России обещает быть необычно тёплой, а лето придёт раньше привычных сроков.

По прогнозам Гидрометцентра, март принесёт температурные аномалии, превышающие климатическую норму на 4–5 градусов. Обычные весенние похолодания почти исчезнут.

Стремительное потепление в марте

Атлантический циклон станет причиной резкого повышения температуры в Центральной России. В первых числах марта в Москве, Санкт-Петербурге и соседних областях воздух прогреется до 10–15°C, а к концу месяца температура приблизится к майским показателям. В южных регионах столбики термометров могут подняться до 25°C, что сведёт вероятность поздних заморозков к минимуму.

Ранний приход лета

Апрель и май также окажутся теплее нормы, и фактическое лето начнётся уже в мае. В большинстве регионов температура будет держаться выше 25°C, а на юге превысит 30°C.

Как это отразится на жизни россиян?

Резкое потепление изменит привычный ритм сельского хозяйства, экосистемы и городской инфраструктуры. Фермерам придётся скорректировать сроки посевных работ, а коммунальные службы готовятся к досрочному отключению отопления.

В марте возможны резкие температурные колебания, порывистый ветер и оттепели. Однако начиная с апреля установится устойчивая тёплая погода, а весенние дожди сменятся летней жарой.

Эксперты отмечают, что столь ранний приход тёплого сезона подтверждает глобальные климатические изменения. Границы между временами года становятся всё более размытыми, и россиянам стоит готовиться к непривычным погодным условиям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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