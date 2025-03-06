Аномальная жара накроет Россию уже в марте: Роман Вильфанд заявил — лето наступит на два месяца раньше
dzen.ru
Грядущая весна в России обещает быть рекордно тёплой. По данным Гидрометцентра, март принесёт температурные аномалии, превышающие климатическую норму на 4–5 градусов.
Традиционные весенние похолодания практически исчезнут, а летняя жара придёт раньше обычного.
Резкое потепление в марте
Атлантический циклон станет причиной стремительного роста температур в Центральной России. В первых числах марта воздух в Москве, Санкт-Петербурге и соседних регионах прогреется до +10…+15°C, а к концу месяца приблизится к майским показателям. На юге страны ожидается до +25°C, что сведёт к минимуму риск поздних заморозков.
Раннее наступление лета
Апрель и май также окажутся теплее нормы, и фактическое лето начнётся уже в мае. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся выше +25°C, а в южных областях превысят +30°C.
Как изменение климата повлияет на повседневную жизнь?
Раннее потепление окажет влияние на сельское хозяйство, экосистему и городскую инфраструктуру. Фермерам придётся скорректировать сроки посевных работ, а коммунальные службы готовятся к досрочному отключению отопления.
В марте возможны резкие колебания температуры, порывистый ветер и оттепели, но уже в апреле установится стабильное тепло. Весенние дожди быстро сменятся летней засухой.
Эксперты отмечают, что подобные погодные изменения подтверждают глобальные климатические тенденции. Границы между временами года становятся всё более размытыми, и россиянам стоит готовиться к новым погодным условиям.
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