Аномальная жара накроет Россию уже в марте: Роман Вильфанд заявил — лето наступит на два месяца раньше

Грядущая весна в России обещает быть рекордно тёплой. По данным Гидрометцентра, март принесёт температурные аномалии, превышающие климатическую норму на 4–5 градусов.

Традиционные весенние похолодания практически исчезнут, а летняя жара придёт раньше обычного.

Резкое потепление в марте

Атлантический циклон станет причиной стремительного роста температур в Центральной России. В первых числах марта воздух в Москве, Санкт-Петербурге и соседних регионах прогреется до +10…+15°C, а к концу месяца приблизится к майским показателям. На юге страны ожидается до +25°C, что сведёт к минимуму риск поздних заморозков.

Раннее наступление лета

Апрель и май также окажутся теплее нормы, и фактическое лето начнётся уже в мае. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся выше +25°C, а в южных областях превысят +30°C.

Как изменение климата повлияет на повседневную жизнь?

Раннее потепление окажет влияние на сельское хозяйство, экосистему и городскую инфраструктуру. Фермерам придётся скорректировать сроки посевных работ, а коммунальные службы готовятся к досрочному отключению отопления.

В марте возможны резкие колебания температуры, порывистый ветер и оттепели, но уже в апреле установится стабильное тепло. Весенние дожди быстро сменятся летней засухой.

Эксперты отмечают, что подобные погодные изменения подтверждают глобальные климатические тенденции. Границы между временами года становятся всё более размытыми, и россиянам стоит готовиться к новым погодным условиям.