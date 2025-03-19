Аномальная жара нагрянет 20 марта: лето встретим на два месяца раньше

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, предстоящая зима в России будет значительно теплее обычного. Температура в январе и феврале превысит средние многолетние показатели на 2–3 градуса, а снежный покров окажется нестабильным из-за частых оттепелей.

Главной причиной таких изменений станет активный атлантический циклон, который принесет влажный и теплый воздух, особенно в центральные и северо-западные регионы. Вместо продолжительных морозов россиян ждут резкие температурные колебания, сопровождающиеся осадками в виде снега и дождя, а также плотными туманами.

Такая погода осложнит дорожную обстановку: ледяные участки будут быстро сменяться талой водой, создавая опасность для водителей и пешеходов. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, зима больше напомнит раннюю весну.

Изменения скажутся и на зимнем отдыхе. Горнолыжные курорты могут столкнуться с нехваткой естественного снега, что потребует активного использования систем искусственного оснежения. Открытые катки и лыжные трассы также испытают трудности из-за нестабильной температуры.

Помимо этого, коммунальные службы предупреждают о возможных подтоплениях, так как системы водоотведения могут не справиться с большим количеством талой воды. Резкие перепады температур сделают дороги особенно скользкими, увеличивая риск аварий.

Роман Вильфанд отмечает, что такая зима — ещё один признак глобального изменения климата. В будущем россияне могут столкнуться с еще более непредсказуемыми погодными условиями, что потребует большей готовности как от граждан, так и от властей.