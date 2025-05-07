Аномальная жара на пороге, готовьтесь: синоптики поделились точной датой прихода 45-градусной жары
youdrop.ru
Лето начнётся резко, с жарой и засухой, продолжится грозами и закончит сезон холодными сюрпризами.
Подробный погодный обзор по регионам — с комментариями климатологов.
Июнь: старт с жары и неожиданный холод
Центральная Россия — жара до +30 °C, на 3–4 °C выше нормы, почти без дождей. Середина месяца — резкое похолодание.
Сибирь — возможна аномальная жара до +45 °C, резко повышается риск лесных пожаров.
Юг России (Ростов, Астрахань, Волгоград) — засуха, проблемы с водоснабжением и урожаем.
Москва — около +20 °C, комфортно.
Петербург — +18 °C, переменная облачность.
Комментарий климатолога:
«Температурные качели связаны с застреванием атмосферных вихрей — это сложно предсказать заранее.»
Июль: тёплый, но с грозами и погодными скачками
Центр — на 1–2 °C теплее нормы, много гроз и ливней.
Урал и Сибирь — жара чередуется с сильными дождями, нестабильно.
Юг — продолжение засухи, серьёзные риски для аграрного сектора.
Москва — до +24 °C, самый тёплый месяц.
Петербург — около +22 °C.
Прогноз метеоролога:
«Погода благоприятна для отдыха, но надолго прогнозировать её невозможно — условия быстро меняются.»
Август: штиль перед осенью
Центральная Россия — комфортная температура, но дефицит влаги может повлиять на урожай.
Юг — жара до +30 °C, влажность высокая, возможны кратковременные ливни.
Сибирь — до +25 °C, ближе к сентябрю — похолодание и дожди.
Москва — стабильно: днём +24 °C, ночью +18 °C.
Петербург — +21…22 °C, возможны осадки.
Климатологи предупреждают:
«Во второй половине августа начнётся циклоническая активность, особенно в северо-западных регионах.»
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