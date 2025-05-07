Аномальная жара на пороге, готовьтесь: синоптики поделились точной датой прихода 45-градусной жары

Лето начнётся резко, с жарой и засухой, продолжится грозами и закончит сезон холодными сюрпризами.

Подробный погодный обзор по регионам — с комментариями климатологов.

Июнь: старт с жары и неожиданный холод

Центральная Россия — жара до +30 °C, на 3–4 °C выше нормы, почти без дождей. Середина месяца — резкое похолодание.

Сибирь — возможна аномальная жара до +45 °C, резко повышается риск лесных пожаров.

Юг России (Ростов, Астрахань, Волгоград) — засуха, проблемы с водоснабжением и урожаем.

Москва — около +20 °C, комфортно.

Петербург — +18 °C, переменная облачность.

Комментарий климатолога:

«Температурные качели связаны с застреванием атмосферных вихрей — это сложно предсказать заранее.»

Июль: тёплый, но с грозами и погодными скачками

Центр — на 1–2 °C теплее нормы, много гроз и ливней.

Урал и Сибирь — жара чередуется с сильными дождями, нестабильно.

Юг — продолжение засухи, серьёзные риски для аграрного сектора.

Москва — до +24 °C, самый тёплый месяц.

Петербург — около +22 °C.

Прогноз метеоролога:

«Погода благоприятна для отдыха, но надолго прогнозировать её невозможно — условия быстро меняются.»

Август: штиль перед осенью

Центральная Россия — комфортная температура, но дефицит влаги может повлиять на урожай.

Юг — жара до +30 °C, влажность высокая, возможны кратковременные ливни.

Сибирь — до +25 °C, ближе к сентябрю — похолодание и дожди.

Москва — стабильно: днём +24 °C, ночью +18 °C.

Петербург — +21…22 °C, возможны осадки.

Климатологи предупреждают: