"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Евгений Тишковец рассказал, когда установится хорошая весенняя погода

Российский синоптик Евгений Тишковец пообещал не ждать марта с надеждой на весну. Дело в том, что март будет аномальным - холодным и морозным, считает эксперт.

В Центральной России весна в этом году наступит довольно поздно, считает Тишковец. Март будет снежным и морозным, погоду формировать будут холодные воздушные массы из арктической зоны. Устройчивое тепло придет не ранее 10 апреля.

Зато в апреле и мае можно ждать небольшого превышения климатической нормы в сторону плюса.

В весеннем прогнозе нет ни засухи, ни сильных осадков. Однако точность предварительных данных на сезон — 70%, а то и меньше.