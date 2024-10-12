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Янник Синнер теперь финалист "Мастерса" в Шанхае

В битве титанов на теннисном турнире "Мастерс" ...

atptour.com

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В битве титанов на теннисном турнире "Мастерс" в Шанхае, Янник Синнер, звезда тенниса из Италии и первая ракетка мира, демонстрировал мастерство и тактическую уверенность, одерживая победу над чешским спортсменом Томашем Махачем, который занимает 33-ю позицию в мировом рейтинге ATP. Счет в матче, длившемся почти два часа, составил 6/4, 7/5 в пользу Синнера.

Этот полуфинальный поединок стал не только очередной страницей в истории успехов Синнера, но и подтвердил его лидирующее положение в личных встречах с Махачем, увеличив счет до 2:0. Янник продолжает свой путь на турнире, где уже третий раз в этом сезоне добрался до финала "Мастерса", причем в текущем году он уже завоевал титулы в Майами и Цинциннати.

Синнер стал первым теннисистом после Даниила Медведева в 2023 году, который смог выйти в финал двух "Мастерсов" подряд. В завершающем поединке турнира в Шанхае итальянцу предстоит встреча с одним из сильнейших теннисистов современности — либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Тэйлором Фритцем.

Эта победа подчеркивает уникальность траектории Синнера в мировом теннисе, пролагая путь к новым вершинам и захватывающим сражениям на корте, пишет gotennis.ru.

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