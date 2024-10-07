Янник Синнер опроверг слухи о своей помолвке

Новости о предложении, якобы сделанном первой ракеткой мира Янником Синнером российской теннисистке Калинской, оказались не более чем слухами. Итальянский спортсмен опроверг эти сообщения, начавшиеся после статьи в Corriere dello Sport, которая ссылалась на данные от DiPiu. Согласно публикации, Синнер сделал предложение во время вечеринки в Нью-Йорке, в период проведения Открытого чемпионата США.

Калинская, в свою очередь, быстро высказалась, что информация о её предстоящем браке неверна. После этого и сам Синнер подтвердил её слова, заявив: «Я узнал об этом из новостей, как и все. Никакого предложения не было. Это просто неправда, распространенная после US Open».

Хотя пара действительно состоит в отношениях, как подтвердил сам Синнер в конце мая, никаких планов о помолвке или свадьбе на данный момент нет. Этот эпизод подчеркивает значимость критического отношения к сенсационным новостям о жизни публичных фигур, которые могут быть искажены или изначально неверны, пишет matchtv.ru.