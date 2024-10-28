Анкалаев единогласным решением судей одержал победу над Ракичем на турнире UFC 308

В захватывающем поединке на турнире UFC 308, боец от России Магомед Анкалаев доказал своё превосходство над австрийским бойцом Александром Ракичем. Бой, состоявшийся в полутяжелой весовой категории, завершился победой Анкалаева единогласным решением судей после пяти раундов напряженной борьбы.

Анкалаев продолжает свою впечатляющую серию неудач, не зная поражений в UFC с марта 2018 года. Победа над Ракичем стала его тринадцатой победой подряд, укрепляя его позиции в дивизионе. Ракич, в свою очередь, после поражений от таких известных бойцов, как Ян Блахович и Иржи Прохазка, испытал еще одно разочарование, уступив Анкалаеву.

Теперь Анкалаев стоит на пороге титульного боя, его следующим возможным соперником может стать нынешний чемпион дивизиона Алекс Перейра. Эта победа значительно укрепляет его претензии на титул и подчеркивает его готовность к вызовам на высшем уровне в мире смешанных боевых искусств, пишет matchtv.ru.