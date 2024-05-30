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Ангел накроет крылом: эти знаки окажутся под защитой от невзгод и забот

Лето - пора отпусков, каникул, отдыха и новых возможностей.

Тоня Зубова

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Лето - пора отпусков, каникул, отдыха и новых возможностей.

В этот тёплый период хочется, чтобы всё шло по плану, без каких-либо происшествий. Чем детальнее и лучше будет разработан план на лето, чем больше будет предусмотрено, тем меньше будет осечек и неприятных неожиданностей. И лишняя информация никогда таковой не является, и помимо прогнозов погоды не лишним будет проверить прогнозы от опытных экстрасенсов и предсказаталей. Ведь по их прогнозам можно будет понять лучше, какие дни и периоды станут наиболее удачными для реализации задуманного, а в какие дни лучше переждать и перетерпеть.

По прогнозам известного астролога Василисы Володиной, летний сезон 2024 года станет благоприятным для представителей знаков Стрельца и Рыб. Они смогут насладиться защитой от негативных событий и разочарований. В то же время, никто не может быть уверен, что ничто не помешает их покою.

Информация от Володиной подтверждает, что эти знаки зодиака будут обладать множеством возможностей, поэтому пока нет оснований ожидать каких-либо неприятных перипетий в их жизни. Ангел-хранитель будет следить за Стрельцами и Рыбами, обеспечивая им защиту от препятствий и трудностей, сообщает PROGOROD21.

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