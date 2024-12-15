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«Яндекс» определил самые популярные запросы на значения слов в 2024 году

Свежий отчет аналитиков "Яндекса" выделяет тенд...

pixabay

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Свежий отчет аналитиков "Яндекса" выделяет тенденции в использовании новых слов и выражений за последнее десятилетие, особенно акцентируя внимание на популярных запросах 2024 года. Изучение показывает, как неологизмы занимают ключевые позиции в языковых запросах, освещая изменения в общественных интересах и культуре.

Неологизмы, доминирующие в запросах

"Яндекс" выделил пять слов, которые чаще всего искали пользователи в 2024 году, подчеркивая их значимость и уникальность:

  • Докс — действия, связанные с поиском чужой личной информации в интернете.
  • Скуф — обозначение мужчин старше 30, которые не занимаются спортом и не следят за своим внешним видом.
  • Пикми — термин, относящийся к девушкам, стремящимся получить одобрение от мужчин.
  • Нормис — описание обычного человека без выдающихся черт.
  • Вонёнизм — тренд на минимализм и здоровый образ жизни, самодостаточность.

Эволюция и влияние слов в культуре

Анализ показывает, что некоторые слова, такие как "патимейкер" и "ковид", испытали быстрый рост и такое же быстрое снижение интереса. В то время как другие термины, например, "фонк" и "симп", продолжают удерживать внимание аудитории на протяжении многих лет.

Слова "кинн" и "рилс" также заслужили особое внимание, поскольку "рилс" вновь попал в топ запросов в 2023 и 2024 годах, подтверждая свою растущую популярность.

Награды и признание слов

В дополнение к анализу "Яндекса", "Грамота.ру" определила "вайб" как слово 2024 года, с "скуф" и "прилет" следующими за ним.

Эти данные не только отражают лингвистические тренды, но и подчеркивают, как изменения в языке могут быть индикаторами более широких социальных и культурных сдвигов, показывая адаптацию общества к новым реалиям и интересам, пишет vedomosti.ru.

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