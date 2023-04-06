В «Яндекс Go» появилась новая услуга - заказать такси можно сразу на несколько часов

«Яндекс Go» запустил для своих корпоративных клиентов новую услугу - заказать такси они могут сразу на несколько часов, пишет RB.RU со ссылкой на официального представителя компании.

Эта опция получила название "Час+" и утверждается, что она очень полезна для людей, которые ездят по нескольким адресам в течение дня. Такси можно заказать на срок до 8 часов.

Перевозчики говорят, что такая услуга поможет им оптимизировать расходы на содержание парка корпоративных авто.

Также отмечается, что услуга будет действовать в тарифных планах "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес".

При подборе автомобиля сервис будет учитывать, когда началась смена у того или иного водителя. Предпочтение будет отдаваться тем, кто вышел на линию недавно и еще не успел устать.