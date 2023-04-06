Новости России
· Служба новостей

«Яндекс Go» запустил новую услугу заказа такси сразу на несколько часов

В «Яндекс Go» появилась новая услуга - заказать такси можно сразу на несколько часов
«Яндекс Go» запустил новую услугу заказа такси сразу на несколько часов

Фото: открытые источники

«Яндекс Go» запустил для своих корпоративных клиентов новую услугу - заказать такси они могут сразу на несколько часов, пишет RB.RU со ссылкой на официального представителя компании.

Эта опция получила название "Час+" и утверждается, что она очень полезна для людей, которые ездят по нескольким адресам в течение дня. Такси можно заказать на срок до 8 часов.

Перевозчики говорят, что такая услуга поможет им оптимизировать расходы на содержание парка корпоративных авто.
Также отмечается, что услуга будет действовать в тарифных планах "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес".

При подборе автомобиля сервис будет учитывать, когда началась смена у того или иного водителя. Предпочтение будет отдаваться тем, кто вышел на линию недавно и еще не успел устать.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

Интересное

день назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов

уничтожение клопов в лыткарино

Новости России

день назад

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году

Интересное

3 дня назад

Инвестиции в здоровье: стоматолог из Уфы выпустил облигации на миллиард

штробление под кондиционер в Москве

Новости России

5 часов назад

Участник взятия Соледара оставил на дереве 200 тысяч рублей и "Крест Вагнера": все нашел 9-летний мальчик

Новости России

день назад

"Съем москаленка": приемный донбасский сын омбудсмена Львовой-Беловой бегает за ее детьми со странными высказываниями

Новости Казани

день назад

"Никогда не отмоюсь от позора": что написал в предсмертной записке начальник ГИБДД Нурлатского района перед суицидом в кабинете

Новости России

6 часов назад

Начнут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России

Новости мира

день назад

"Не рассуждайте о будущем, его просто нет": в США заявили, что ядерная война с РФ неизбежна
Новости Казани
3 часа назад

"Вместе росли, вместе ушли": в Татарстане простились с двумя братьями Артемом и Станиславом Шамукаевыми, погибшими в СВО

"Вместе росли, вместе ушли": в Татарстане простились с двумя братьями Артемом и Станиславом Шамукаевыми, погибшими в СВО

Новости Казани

15 минут назад

В Казани водитель на "Мерседесе", катаясь по тротуару, сбил женщину

Новости России

30 минут назад

Школьница чуть не умерла на операционном столе из-за того, что ее мать решила обмануть врачей

Новости России

40 минут назад

«Яндекс Go» запустил новую услугу заказа такси сразу на несколько часов

Новости России

55 минут назад

"Как два письменных стола": военный эксперт Марочко показал сбитую нашими на Донбассе "огромную хрень" (фото)
Из-за легкоатлетической эстафеты в Казани будет ограничено движение
Новости Казани
20 минут назад

Из-за легкоатлетической эстафеты в Казани будет ограничено движение

Новости России

2 часа назад

"Поберегите детей, не кормите их этим!": Роскачество нашло в детском пюре опасные пестициды и токсины

Новости Казани

3 часа назад

В Казани бывшая преподаватель из КНИТУ-КХТИ предстанет перед судом за оплаченные студентами положительные оценки

Новости России

3 часа назад

"Все, шутки кончились": Генштаб ВС РФ сделал заявление по поводу второй волны частичной мобилизации в России
Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету
Редакция помогает
6 дней назад

Казанцы готовы на все: 10 неочевидных способов для подготовки к лету