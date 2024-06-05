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Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг в обзоре «Инфраструктура будущего» прогнозируют сценарии развития российских регионов

В условиях глобальных вызовов государство делает ставку на передовое развитие городов и регионов – новые транспортные коридоры, цифровизация городской среды, экологичный транспорт, открытие передовых научных хабов и кампусов, развитие всесезонного туризма

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В условиях глобальных вызовов государство делает ставку на передовое развитие городов и регионов – новые транспортные коридоры, цифровизация городской среды, экологичный транспорт, открытие передовых научных хабов и кампусов, развитие всесезонного туризма.

Объем инвестиций во все проекты перспективных направлений в оптимистичном сценарии составит 24,8 трлн руб. Следствием его реализации в 2030-х годах могут стать экономический эффект, эквивалентный до 1,5% ВВП ежегодно, создание 373,6 тыс. рабочих мест и улучшение качества жизни для 74,2 млн человек.

По оценкам аналитиков Холдинга, в ТОП-10 регионов, которые могут получить наибольший эффект от реализации проектов, кроме столицы могут попасть Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Приморский, Краснодарский и Пермский края, Саратовская, Нижегородская и Самарская области. Впрочем, не все средства распределены по конкретным проектам, а это значит, что войти в инвестиционный топ могут и другие регионы.

«Развитие инфраструктуры в регионах – один из приоритетов нашей стратегии. Мы заинтересованы во всех социально-значимых для государства проектах. В этом году, например, мы запустили новую дорогу в Уфе, строим кампус мирового уровня в Челябинске, участвовали в строительстве нового терминала в Геленджике и многое другое. Подобные региональные проекты оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность регионов и улучшают качество жизни людей», - отметил член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

С обзором «Инфраструктура будущего» можно ознакомиться здесь.

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