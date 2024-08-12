Аналитики Домклик: после отмены льготной ипотеки доля вторичного рынка выросла с 31% до 70%

Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц (июль 2024 года). В этой части эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.



Распределение ипотеки по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в июле 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач. В скобках приводится изменение относительно июня 2024 (в п.п.).

1 июля завершилась массовая льготная программа Господдержки, а 10 июля правительство РФ сообщило о новых условиях Семейной ипотеки, которая приобрела более адресный характер. В результате в течение месяца мы наблюдали сокращение спроса на ипотечные кредиты. По данным за июль, Сбер выдал 49,7 тыс. кредитов, то есть вдвое меньше, чем в июне (-54,4%). Объем выдач также уменьшился наполовину – до 207,8 млрд рублей (-49,9%). Снижение показателей произошло за счет спада востребованности первичного жилья и строящихся частных жилых домов – рынков, где зависимость от льготных программ проявилась сильнее всего.

Первичный рынок

На рынке новостроек заемщики получили в июле 10,8 тыс. кредитов. Хотя показатель оказался ниже, чем среднее количество выдач за II квартал (33,2 тыс.), он все же выше значений I квартала (в среднем 8,4 тыс.). Напомним, что перед I кварталом также вводились ограничения в отношении льготных программ.

Доля первичного рынка в общем количестве выдач сократилась до 21,7% (-27,2 п.п. с июня). Это ниже, чем во II квартале (40,8%), но выше показателя I квартала (17,9%).

В июле наиболее высокая доля первичного жилья отмечается в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) – в Республике Саха (Якутия) (45,6%), Республике Бурятия (39,4%) и Приморском крае (36,9%). Наибольшая часть кредитов на первичном рынке в этих регионах была обеспечена за счет «Дальневосточной и Арктической ипотеки» (более 80%).

Высокая доля выдач на первичном рынке также зафиксирована в таких крупнейших регионах, как Москва (35,2%), Краснодарский край (28,9%) и Санкт-Петербург (28%).

ИЖС

В июле Сбер выдал 2,5 тыс. кредитов на рынке индивидуального строительства. В отличие от рынка новостроек, показатель оказался ниже среднего значения не только II квартала (15,2 тыс.), но и I квартала (9,1 тыс.).

Что касается доли выданных кредитов на строящиеся частные жилые дома, показатель снизился до 5,1% (-14 п.п. с июня), т.е. до самого низкого значения с мая 2023 года.

Наиболее высокая доля выдач на ИЖС снова зафиксирована в регионах, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека», - в Республике Саха (Якутия) (18,2%), Сахалинской области (17%) и Камчатском крае (13,7%). Однако еще до отмены массовой льготной ипотеки доля выдач на ИЖС в регионах ДФО была высокой по сравнению с другими федеральными округами.

Больше всего доля строящихся частных домов в общем количестве выдач снизилась с июня в таких регионах, как Республика Татарстан (-27 п.п.), Астраханская область (-24,6 п.п.) и Республика Адыгея (-24,3 п.п.).

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик»:

«С 1 июля льготная ипотека приобрела более адресный характер, в связи с чем мы наблюдали снижение спроса на рынке новостроек и ИЖС. Доля первичного рынка в ипотеке Сбера снизилась на 27 п.п до 22%. На рынке ИЖС спад также значительный: сегмент сократился на 14 п.п. до 5%. Однако, если на рынке ИЖС количество выдач снизилось до минимальной отметки за последние полтора года, то на рынке новостроек абсолютные показатели спроса не отстают от значений января-марта текущего года».

Вторичный рынок

В отличие от других основных рынков недвижимости, востребованность готового жилья не снизилась: в июле заемщики получили 34,6 тыс. кредитов. Количество выдач выросло не только относительно июня (+3,2%), но и относительно усредненных показателей за I и II квартал (28 и 31,4 тыс. соответственно).

Доля вторичного жилья достигла максимума с марта 2023 года – 69,6%. С июня показатель увеличился на 38,9 п.п. Больше всего процент готового жилья в структуре ипотечных выдач Сбера вырос в таких субъектах РФ, как Астраханская область (+54,3 п.п.), Республика Тыва (+53,5 п.п.) и Новгородская область (+49,2 п.п.). Отметим, что в последних двух регионах скачок доли вторичного рынка произошел несмотря на сохранение доступности «Семейной ипотеки» для заемщиков с детьми старше 6 лет.

При этом в июле наибольшая доля вторичной недвижимости по-прежнему наблюдается в регионах с ограниченным или вовсе отсутствующим предложением новостроек – в Магаданской области (87,1%), Чеченской Республике (86,9%) и Республике Коми (86%). Эти регионы также подпадают под обновленные условия Семейной ипотеки.