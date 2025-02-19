Аналитики Домклик оценили параметры выдач семейной ипотеки в России

За семь лет существования программа «Семейная ипотека» стала ключевым инструментом помощи семьям с детьми, позволяя им улучшать жилищные условия и расширять жилплощадь. Одновременно программа стимулирует спрос на новостройки, поддерживая строительный сектор. Высокий спрос на «Семейную ипотеку» отмечается и сегодня: по данным аналитиков Домклик, в последние месяцы ее доля в общем объеме выдач Сбера находится на рекордном уровне – около 65%.

В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о ключевых характеристиках выдач по «Семейной ипотеке» в 2025 году. Аналитики оценили изменение продуктовой структуры, а также рассчитали усредненные параметры кредитов: первоначальный взнос, ежемесячный платеж, размер и срок выплаты.

Как меняются предпочтения заемщиков



Распределение количества выдач в рамках «Семейной ипотеки» по приобретенным типам недвижимости (данные Сбербанка): квартиры в строящемся/готовом доме различной комнатности, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Данные по рефинансированию не приводятся, поскольку доля в рассмотренные месяцы составляет менее 1%. Квартиры в строящемся/готовом доме также включают в себя сделки по покупке недвижимости на вторичном рынке у физлица (в Ненецком или Чукотском автономных округах), инвестора или ИП, а также в сельских населенных пунктах на территории Дальневосточного федерального округа.

Проанализировав динамику распределения выдач в рамках «Семейной ипотеки» по типам приобретаемого жилья, эксперты сделали следующие выводы:

Сегодня практически все выдачи по программе – это сделки с квартирами.

За прошедший год распределение существенно изменилось. В первом полугодии 2024 года доля ИЖС в общем количестве выдач была на рекордно высоком уровне – около 23%, максимальное значение при этом составило 41% (в марте 2024 года).

Однако во втором полугодии ажиотаж на рынке недвижимости спал, и доля ИЖС закономерно снизилась. Эксперты добавили, что снижение доли может быть связано с переходом ИЖС на эскроу счета и скорее всего носит временный характер.

По данным на начало 2025 года, внимание заемщиков по «Семейной ипотеке» все еще обращено на рынок квартир: доля ИЖС пока остается скромной.

Площадь приобретаемых квартир не снижается.

Аналитики Домклик отмечают, что площадь приобретаемого по программе жилья за год практически не изменилась: как и год назад, площадь однокомнатной квартиры составляет около 35 кв м, двухкомнатной – около 55 кв м, трехкомнатной – около 72 кв м.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Доля крупногабаритных квартир (3 и более комнат) при этом – стабильна.

Так, в декабре 2024 года – январе 2025 года доля «однушек» составила около 50% (около 15 п.п. к январю 2024). Доля «двушек» также значительна – около 35% (около 10 п.п. к январю 2024). Доля крупногабаритных квартир при этом осталась практически без изменений (около 15%).

В Домклик добавили, что изменение распределения главным образом обусловлено снижением спроса на ИЖС. Если рассматривать распределение «Семейной ипотеки» внутри сегмента квартир, то годовое изменение будет не столь существенно: прирост доли однокомнатных квартир составит около 5 п.п., двухкомнатных – менее 2 п.п.

«Семейная ипотека» в 2025 году: характеристики ипотечных кредитов

Аналитики Домклик изучили выдачи Сбербанка в рамках «Семейной ипотеки» за 2025 год (январь и неполный февраль). Выданные кредиты обладают следующими характеристиками:

Медианная стоимость объекта недвижимости – 7,8 млн рублей. При этом параметр сильно варьируется в зависимости от федерального округа: от 6 млн рублей в СКФО до 10,3 млн рублей в ЦФО.

Самая высокая цена приобретаемого по программе жилья отмечена в округах, где расположены столичные регионы – ЦФО и СЗФО. Это хорошо согласуется со статистикой цен по регионам. Эксперты отмечают, что в пределах округов на столицы традиционно приходится значительная часть выдач по «Семейной ипотеке». Так, в 2025 году доля Москвы в общем количестве сделок по программе в ЦФО составляет 38%. Доля Санкт-Петербурга в СЗФО также значительна – 40%.

Наименьшая стоимость приобретаемого жилья отмечена в УФО (6,5 млн рублей), ПФО (6,2 млн рублей) и СКФО (6 млн рублей).

Медианная сумма выдачи (размер кредита) составляет 5,5 млн рублей.

Поскольку сумма выдачи тесно связана со стоимостью приобретаемого жилья, рейтинг округов аналогичен описанному выше. Максимальное значение также отмечено в ЦФО – 7 млн рублей, минимальные – в УФО, СКФО и ПФО (4,4-4,8 млн рублей).

Медианный первоначальный взнос – 2,3 млн рублей.

Значение выше общероссийского уровня отмечается лишь в одном федеральном округе – ЦФО: при заключении ипотечной сделки заемщики из личных средств платят около 3,3 млн рублей. Это примерно треть от медианной стоимости приобретаемого жилья.

Относительно высокие значения также отмечены в СЗФО (2,3 млн рублей) и ДФО (2,1 млн рублей). При этом первоначальный взнос также составляет около 30% от стоимости недвижимости.

Эксперты пояснили, что высокий процент первоначального взноса в ЦФО и СЗФО обусловлен значительным количеством состоятельных заемщиков из столичных регионов. В то же время на Дальнем Востоке причина высокого показателя – иная: поскольку жителям до 35 лет доступна региональная программа с более мягкими условиями, «Семейную ипотеку» чаще берут более зрелые заемщики, соответственно, финансовая устойчивость у них выше.

В большинстве округов южной и центральной части России – ЮФО, СФО, УФО и СКФО – значения первоначального взноса заметно ниже (1,5-1,7 млн рублей). Как правило, взнос покрывает меньшую долю от стоимости жилья – около четверти.

Медианный ежемесячный платеж – 34,5 тыс. рублей.

По величине ежемесячного платежа лидируют ЦФО и СЗФО: медианные значения параметра составляют 43,6 тыс. рублей и 36,2 тыс. рублей соответственно. На третьем месте – ДФО: здесь заемщики по программе в среднем платят 33,1 тыс. рублей.

Значения платежа ниже 30 тыс. рублей зафиксированы в ЮФО (29,6 тыс. рублей), УФО (29,4 тыс. рублей), ПФО (28 тыс. рублей), СКФО (27,7 тыс. рублей).

Заемщики берут ипотечный кредит на срок около 28 лет (337 месяцев).

Исследование показало, что во всех округах сроки выплаты близки – 27-29 лет.

На сегодняшний день наибольшие показатели по срокам выплаты ипотеки отмечаются в ЮФО и СФО: 344 (28 лет 8 месяцев) и 340 месяцев (28 лет 4 месяца) соответственно. Минимальные показатели – в СЗФО (335 мес.), ПФО (332 мес.) и ДФО (329 мес.).

В Домклик добавили, что, как правило, для регионов с высоким уровнем доходов, таких как Москва и Санкт-Петербург, характерны более короткие сроки кредитования. Однако, по данным на начало года, сроки кредитования в столицах не сильно отличаются от общероссийского уровня: в Москве – 338 мес., в Московской области – 339 мес., в Санкт-Петербурге – 335 мес. Иными словами, текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок.