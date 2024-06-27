Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков

Россияне от 21 до 30 лет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ».

По данным аналитики, именно группа 21-30 лет получает наибольшее количество голосового спама (свыше 10 звонков в месяц). На втором месте — абоненты от 31 до 40 лет, на которых приходится в среднем по 8 звонков ежемесячно. Группы 41-50 лет и 50+ получают спам-вызовы в одинаковом количестве — около 7 звонков в месяц.

Реже всего спамеры выбирают своей целью подростков и студентов как наименее платежеспособную аудиторию. По статистике абоненты 14-20 лет получают всего 4 нежелательных звонка в месяц. Таким образом, россияне старше 21 года в среднем получают спама вдвое больше, чем пользователи младше этого возраста.

Несмотря на это, молодежь подключает антиспам-сервис лишь на 22% реже, чем остальные абоненты. Мужчины прибегают к помощи блокировщика нежелательных вызовов на 27% чаще, чем женщины. При этом женская аудитория получает спам-звонки немного чаще мужской (8,5 звонка против 8 звонков в месяц).

Сервис по блокировке спама оказался наиболее востребован у жителей Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области.

«Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако для абонентов Yota в мае мы запустили бесплатный сервис “АнтиСПАМ”. Он автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения», — отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По мере роста активности спамеров растет и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8%. Между тем россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.