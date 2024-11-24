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Ян красиво победил опасного соперника в UFC. И вызвал на бой трусливого чемпиона

В Макао, на арене UFC Fight Night, прошло событ...

matchtv.ru

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В Макао, на арене UFC Fight Night, прошло событие, которое стало истинным испытанием для Петра Яна, вернувшегося в октагон после долгого восстановления. Российский боец не только доказал свою готовность к великим поединкам, но и ясно дал понять, что его амбиции на чемпионский титул все еще живы.

После длительного перерыва, вызванного необходимостью лечения коленного сустава, Ян вновь встретился с соперником в ринге. На этот раз его противником стал бразилец Дейвесон Фигередо, бывший чемпион в наилегчайшем весе. Ставки в этом бою были высоки: победитель мог существенно приблизиться к титульному бою.

Перед боем Ян с уверенностью заявил Фигередо, что предстоящая встреча станет для него настоящим испытанием. "Это будет тяжелый вечер для тебя, каких ты еще не видел," - сказал он на пресс-конференции, подчеркивая свою решимость и отсутствие намерений играть в психологические игры.

Бой начался с трудностей для Яна, когда Фигередо смог провести успешный тейкдаун. Однако поддержка зрителей, скандирующих "Россия, Россия", помогла Яну собраться и переломить ход поединка, начиная с второй половины первого раунда. Каждый следующий раунд демонстрировал растущее преимущество Яна, который смог не только эффективно контратаковать, но и показать зрелищные комбинации ударов, оставив Фигередо без шансов на успех.

Кульминацией боя стал заключительный раунд, где бойцы обменялись мощными ударами, исход боя решился лишь решением судей, которые единогласно признали победу Яна. После боя российский боец не скрыл своих намерений запросить реванш у Мераба Двалишвили, указав на свою готовность бросить вызов любому сопернику.

Такой триумф после возвращения демонстрирует не только мастерство и выносливость Яна, но и его непоколебимую волю к победам, что делает его одним из ярких претендентов на чемпионский титул в легчайшем весе, пишет news.sportbox.ru.

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