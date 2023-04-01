"МК": американский офицер Крапивник заявил о необходимости готовиться к большой войне РФ и НАТО

Экс-офицер США Станислав Крапивник заявил, что против России скоро будет проведена наглая провокация с использованием миротворцев Евросоюза, после которой НАТО официально получит де-факто возможность вступить в войну с РФ.

Как отмечает издание "МК", миротворцы будут всеми силами "покрывать" боевиков ВСУ.

Что касается войны между Россией и силами НАТО, то она неизбежна, считает Крапивник.