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Американский офицер Крапивник заявил о необходимости готовиться к большой войне России с НАТО

"МК": американский офицер Крапивник заявил о необходимости готовиться к большой войне РФ и НАТО
Американский офицер Крапивник заявил о необходимости готовиться к большой войне России с НАТО

Фото: открытые источники

Экс-офицер США Станислав Крапивник заявил, что против России скоро будет проведена наглая провокация с использованием миротворцев Евросоюза, после которой НАТО официально получит де-факто возможность вступить в войну с РФ.

Как отмечает издание "МК", миротворцы будут всеми силами "покрывать" боевиков ВСУ.

Что касается войны между Россией и силами НАТО, то она неизбежна, считает Крапивник.

"Это будет. Страны НАТО бросят свои войска ради политических и геополитических амбиций. Мы вряд ли сможем на это повлиять. Все, что мы можем сделать — это готовиться к той войне, которую хочет развязать куратор Запада — США", - заявил он.

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