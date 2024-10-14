Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на журналиста Германии

Алишер Усманов, выдающийся бизнесмен, направил ...

osnmedia.ru

Подписаться в Telegram

Алишер Усманов, выдающийся бизнесмен, направил запрос в прокуратуру города Кельн с требованием о привлечении к юридической ответственности Йоахима Зеппельта, журналиста из Германии, работающего на телеканале ARD. Претензии касаются серии публикаций, в которых Усманов был обвинен в организации коррупционных схем в Международной федерации фехтования.

Основания для судебного преследования

По словам Йоахима Штайнхёфеля, представляющего интересы Усманова, материалы, опубликованные на ARD, содержали необоснованные обвинения и явно противоречили основным принципам журналистики и этике. Штайнхёфель подчеркивает, что информация, распространяемая Зеппельтом, была направлена на то, чтобы навредить деловой репутации Усманова, не опираясь на достоверные данные.

Разрешение суда и его последствия

В результате обращения Усманова, Гамбургский земельный суд ограничил распространение упоминаний о предполагаемых махинациях в FIE, связанных с Усмановым. Суд признал эти сведения как основанные на предположениях и ввел запрет на их дальнейшую публикацию. Нарушение этого решения влечет за собой серьезные финансовые штрафы или даже арест.

Меры по исправлению информации

Некоторые европейские медиа, которые перепечатывали спорные статьи ARD, уже исправили тексты по требованию адвокатов Усманова. Однако ARD отказывается корректировать опубликованные данные, что стало причиной для более решительных судебных действий со стороны Усманова.

Общий контекст и последствия дела

Этот случай выделяется на фоне обсуждений о свободе прессы и ответственности СМИ за распространение непроверенной информации. Исход дела может существенно повлиять на медиа-практику в Европе, акцентируя внимание на важности верификации фактов перед публикацией, особенно когда речь идет о высокопоставленных личностях, пишет interfax.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

18 часов назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

ксулат микро инструкция по применению от тараканы

Новости Татарстана

9 часов назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости России

3 дня назад

ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций

сколько стоит замена жёсткого диска на ноутбуке в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

18 часов назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
18 часов назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане простились 50-летним Айратом Асгатзяновым, который погиб в ходе СВО

Интересное в Казани

день назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

Новости Татарстана

10 часов назад

В пяти районах Татарстана до конца 2024 года появятся центры настольного тенниса

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей
В Татарстане дорожают помидоры и рыба
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане дорожают помидоры и рыба

Новости Татарстана

12 часов назад

Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

Новости Татарстана

12 часов назад

В Апастовском районе отремонтировали дом культуры и 9 ФАПов в рамках нацпроекта

Новости Татарстана

13 часов назад

Прокуратура внесла представление главе Козьмодемьянска за нарушение законодательства о благоустройстве
Важное в РТ
4 дня назад

В сети АЗС «IRBIS» теперь можно воспользоваться бонусами СберСпасибо