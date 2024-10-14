Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на журналиста Германии

Алишер Усманов, выдающийся бизнесмен, направил запрос в прокуратуру города Кельн с требованием о привлечении к юридической ответственности Йоахима Зеппельта, журналиста из Германии, работающего на телеканале ARD. Претензии касаются серии публикаций, в которых Усманов был обвинен в организации коррупционных схем в Международной федерации фехтования.

Основания для судебного преследования

По словам Йоахима Штайнхёфеля, представляющего интересы Усманова, материалы, опубликованные на ARD, содержали необоснованные обвинения и явно противоречили основным принципам журналистики и этике. Штайнхёфель подчеркивает, что информация, распространяемая Зеппельтом, была направлена на то, чтобы навредить деловой репутации Усманова, не опираясь на достоверные данные.

Разрешение суда и его последствия

В результате обращения Усманова, Гамбургский земельный суд ограничил распространение упоминаний о предполагаемых махинациях в FIE, связанных с Усмановым. Суд признал эти сведения как основанные на предположениях и ввел запрет на их дальнейшую публикацию. Нарушение этого решения влечет за собой серьезные финансовые штрафы или даже арест.

Меры по исправлению информации

Некоторые европейские медиа, которые перепечатывали спорные статьи ARD, уже исправили тексты по требованию адвокатов Усманова. Однако ARD отказывается корректировать опубликованные данные, что стало причиной для более решительных судебных действий со стороны Усманова.

Общий контекст и последствия дела

Этот случай выделяется на фоне обсуждений о свободе прессы и ответственности СМИ за распространение непроверенной информации. Исход дела может существенно повлиять на медиа-практику в Европе, акцентируя внимание на важности верификации фактов перед публикацией, особенно когда речь идет о высокопоставленных личностях, пишет interfax.ru.