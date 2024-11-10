Алена Апина назвала нехватку моря главным недостатком Москвы

В эксклюзивном интервью с «Москвич Mag», известная российская певица Алена Апина поделилась своими чувствами и мыслями о жизни в столице, где она провела значительную часть своей жизни. Родом из Саратова, Апина уже более двух десятилетий проживает в Москве, где нашла свой второй дом и место для вдохновения.

Из Саратова в Переделкино

Апина рассказала, что ее семья приобрела участок в Переделкино 25 лет назад, который со временем превратился в «полноценный, прекрасный, любимый, красивый дом». Это место стало для нее настоящей гаванью и источником творчества, вдали от городской суеты. Однако, несмотря на уют и комфорт загородной жизни, певица призналась, что испытывает ностальгию по прошлым годам в Петровском переулке, где у нее была квартира. Проезжая мимо старых мест, Апина чувствует «фантомные боли», напоминающие о былых временах.

Москва глазами Апины

По словам Апины, Москва развивается гармонично и уверенно. Певица отметила значимые изменения, которые произошли в городе за последние десять лет, такие как улучшение тротуарного покрытия и расширение сети метрополитена. Эти улучшения, по мнению Апины, сделали столицу более комфортной для жителей и гостей города.

Мечта о море

Несмотря на все положительные изменения в городе, Алена Апина выразила одно сожаление — отсутствие большой воды. «Было бы здесь какое-нибудь море или прекрасные полноводные реки, большие, как Волга. Вот этого не хватает. Все остальное прекрасно», — поделилась она. Эта мечта о море, по ее словам, остается единственным недостающим элементом в ее московской жизни.

Интервью с Аленой Апиной раскрывает портрет артистки, глубоко связанной с городом, который стал ее домом и музой, но при этом сохраняющей теплые чувства к своим корням и мечтающей о природной красоте, которую так сложно найти в мегаполисе, пишет mosregion.info.