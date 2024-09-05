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Александр Ведяхин: Люди, использующие искусственный интеллект, точно будут опережать всех, кто им не пользуется

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При этом нужно понимать возможные риски от внедрения новых технологий

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Технологии искусственного интеллекта динамично развиваются, поэтому наша задача — научиться взаимодействовать с этими новыми технологиями, принимая во внимание и возможные риски. С точки зрения влияния на рынок труда мы скорее ожидаем, что искусственный интеллект не заменит человека, но люди, использующие его, точно будут опережать тех, кто не пользуется технологией. Кроме этого, искусственный интеллект даст импульс появлению новых профессий».

Основными драйверами трансформации мирового бизнеса в ближайшее время станут передовые технологии и ESG-повестка. Развитие технологий и инноваций — приоритетное направление для России. Сбер обладает уникальными цифровыми решениями в сфере ESG и готов делиться ими с партнёрами. Например, команда Сбера разработала AI-модель по снижению энергопотребления и углеродного следа морских грузоперевозок, а также оптимизации операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике.

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