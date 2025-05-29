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Александр Пахомов избран новым заместителем президента-председателя правления ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахо...

Фото: Станислав Красильников

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Наблюдательный совет ВТБ избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка. Георгий Горшков завершает свою работу на этом посту. Решение вступит в силу после согласования со стороны ЦБ РФ. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

«Перед нами стоят амбициозные задачи по развитию розничного бизнеса, в первую очередь – в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов, внедрении новых продуктов, которые будут наиболее востребованными всеми категориями клиентов ВТБ. В ближайшее время нам предстоит выйти в новые для банка клиентские сегменты и завершить интеграцию РНКБ и «Почта Банка». Александр Пахомов обладает большим опытом работы в проектах такого масштаба и поможет в достижении наших целей», – отметила Ольга Скоробогатова.

Сегодня ВТБ обслуживает более 26 млн активных розничных клиентов. Портфель сбережений физлиц банка составляет около 11 трлн рублей, кредитный портфель превышает 7 трлн. Банк обслуживает клиентов во всех регионах России – как через офисную сеть, так и с помощью выездных менеджеров. В июне этого года ВТБ завершит юридическое присоединение РНКБ, а в следующем году – «Почта Банка».

Александр Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял «Почта Банк» с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах Банка», «Открытые цифровые решения», «Бинбанка». До этого работал на руководящих позициях ВТБ24.

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