Александр Анащенко: ежедневно мы стараемся сделать жизнь проще и удобнее

На 1 января 2025 года количество розничных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка превысило 12 млн человек.

Сбер активно работает с подростками и молодёжью, уделяя особое внимание развитию продуктов и сервисов для этой аудитории. Количество юных клиентов, пользующихся детской СберКартой, превысило полмиллиона, увеличившись в 1,5 раза. Более того, клиентами являются свыше 1,1 млн молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Количество пользователей подписки СберПрайм превысило отметку в 2,3 млн.

Продолжая развивать инновационный сервис оплаты с использованием биометрии, количество установленных био-терминалов достигло 100 тысяч, а число платежей с помощью улыбки превысило 1,3 млн.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Три четверти населения регионов доверяют нам решение своих повседневных задач. В этот День клиента благодарю каждого за доверие и за то, что позволяете нам быть частью ваших ежедневных дел. Каждый клиент для нас уникален, и наша главная цель — сделать общение с нами приятным и удобным, создавая условия, в которых можно легко достигать своих целей, будь то покупка недвижимости, образование детей или развитие бизнеса.

Наши клиенты сэкономили 19 млрд рублей, а количество пользователей подписки выросло в 2,5 раза. Мы работаем над новыми технологиями и улучшением дистанционных сервисов. Уже более 90% потребительских кредитов и 70% вкладов оформляются онлайн».