Акула-убийца на египетском курорте лишила жизни мальчика и откусила ногу его отцу

Серьёзная трагедия произошла на одном из популярных курортов Египта, Марса-Алам, где акула напала на отдыхающих, в результате чего погибли отец и его малолетний сын. По информации очевидцев, среди которых были российские туристы, хищник сначала атаковал ребёнка. Трагедия унесла жизнь мальчика на месте.

Отец, пытаясь спасти своего сына, получил тяжелые травмы и в результате потерял ногу. В настоящее время он находится в критическом состоянии в местной больнице. Этот инцидент вызвал мгновенную реакцию местных властей: в районе Марса-Алам было объявлено чрезвычайное положение, а все водные развлечения и деятельность были временно запрещены.

Генеральное консульство России настоятельно рекомендовало всем российским туристам соблюдать максимальную осторожность и строго придерживаться установленных ограничений. Было подчёркнуто важность соблюдения правил безопасности при купании, дайвинге и рыбалке.

По счастливой случайности другие российские туристы, находившиеся в этом районе, не пострадали. Власти продолжают следить за ситуацией, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты и обеспечить безопасность всех отдыхающих.

Это событие напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности во время отдыха на морских курортах и возможных рисках, связанных с морской фауной, пишет kazanfirst.ru.