Светлана Светличная, легенда советского и российского кинематографа, скончалась на 85-м году жизни после длительной болезни. Известие о её уходе вызвало большой резонанс среди поклонников и коллег по цеху.

Светличная прожила яркую и насыщенную жизнь, оставив после себя неизгладимый след в истории отечественного кино. Её имя навсегда ассоциируется с образом Анны Сергеевны из культового фильма "Бриллиантовая рука", где её персонаж стал символом женской красоты и обаяния времён СССР. Светличная не только завоевала сердца миллионов зрителей, но и привнесла в советское кино новый образ современной женщины, стильной и смелой.

Её последние годы были омрачены серьёзными заболеваниями. Актриса долгое время боролась с недугами почек и лёгких, и в последние месяцы находилась на интенсивной терапии. Кроме того, она пережила острый инфаркт миокарда в марте 2024 года, после чего её состояние здоровья значительно ухудшилось. Летом того же года у актрисы обнаружили опухоль, от операции по удалению которой она отказалась.

Светличная родилась в Ленинакане, ныне город Гюмри в Армении, в семье военнослужащего, и в юности часто переезжала с семьёй. Однако именно в Москве, после окончания ВГИКа, она нашла свой истинный дом и призвание. Её карьера в кино началась с роли в фильме "Колыбельная" Михаила Калика в 1959 году, и с тех пор её талант только расцветал.

Уход Светличной оставил глубокий след в сердцах тех, кто знал её лично и любил через экраны. Сусанна Альперина, известный кинокритик, вспоминает Светличную как яркую звезду советского кино, чья красота и талант стали легендой. "Не виноватая я, он сам пришел!" — эта фраза стала нарицательной и будет напоминать о ней на протяжении многих поколений.

Светлана Светличная навсегда останется в памяти как талантливая актриса, чьё искусство пережило эпохи и продолжает вдохновлять новые поколения кинематографистов и зрителе, пишет rtvi.com.