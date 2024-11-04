Актер Ричард Гир продал поместье в Коннектикуте почти за 11 млн долларов

Звезда Голливуда Ричард Гир недавно продал своё поместье в Коннектикуте за почти 11 миллионов долларов, что стало значимым шагом в подготовке к его предстоящему переезду в Испанию. Это поместье, ранее купленное у музыканта Пола Саймона за 10,8 миллиона долларов, занимает обширную территорию в 13 гектаров.

Роскошная резиденция оборудована всем необходимым для комфортной жизни: от главного дома с пятью спальнями до уютного трехкомнатного коттеджа для гостей. Также на участке расположен большой бассейн и оформлены зелёные лесные тропы, создающие атмосферу уединения и спокойствия.

Переезд актёра и его супруги Алехандры Сильвы в Европу уже не за горами. После шести лет жизни в США пара планирует обосноваться в Испании, что Гир объявил весной. Изменения в месте жительства знаменитости совпадают с его продажей другой собственности в Паунд-Ридже за 28 миллионов долларов в прошлом году, после чего он перебрался в Коннектикут.

Ричард Гир, который был женат трижды и известен своей активной личной жизнью, продолжает оставаться в центре внимания как один из наиболее узнаваемых актёров своего поколения. Своей новой жизнью в Испании с супругой, известной публицисткой, он открывает новую страницу своей многогранной и яркой биографии, пишет hibiny.ru