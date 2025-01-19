Актёр-неудачник ушёл в маньяки: убийцу четырёх девушек из Подмосковья удалось поймать спустя 22 года

В начале 2025 года российские правоохранительные органы успешно раскрыли серию жестоких убийств, совершенных в Подмосковье в 2002 году. Главным фигурантом стал 50-летний Алексей Гуськов из Новосибирской области, который долгие годы оставался в тени, несмотря на первоначальные подозрения.

Профиль преступления и расследование:

В начале 2000-х годов, в городе Бердск, произошла серия убийств молодых женщин. Жертвам были нанесены удары по голове тяжелым предметом, после чего они подвергались насилию и убивались. Первоначальное расследование не принесло результатов, несмотря на наличие прямых свидетельств и доказательств причастности Гуськова, которого прозвали "джинсовым маньяком" из-за его предпочтения атаковать в одиночных, удаленных местах.

Ключевые повороты в деле:

Гуськов, который неоднократно пытался поступить в театральные вузы и вернулся в Бердск без успехов в актерской карьере, был одним из первых подозреваемых. Несмотря на его признание вину на допросах, долгое время его не могли привлечь к ответственности из-за нехватки убедительных доказательств и неконкретности его показаний.

Следствие получило новый импульс после того, как выжившая жертва указала на Гуськова как на возможного нападавшего. Проверка ДНК подтвердила его причастность к преступлениям, что стало ключевым моментом для возобновления уголовного дела.

Особенности и психология преступника:

Гуськов пытался использовать свои навыки актерского мастерства во время допросов, что изначально вводило следствие в заблуждение. Однако проведенный следственный эксперимент показал его неуверенность и незнание деталей преступлений, что в конечном итоге помогло установить его вину.

Международный аспект и последствия:

Интересный поворот получил случай убийства в Химках, где Гуськов убил молодую женщину из Перу. Это преступление также было связано с его пребыванием в Москве в период учебы, что подтверждает его масштабную преступную деятельность.

Заключение:

Судебное разбирательство по делу Гуськова показало, как сложно и многогранно может быть расследование серийных преступлений. Признание Гуськова и последующие экспертизы дали правоохранительным органам достаточно оснований для его осуждения, что должно привести к пожизненному заключению. Этот случай стал напоминанием о необходимости бдительности и усовершенствования методов расследования серийных преступлений, пишет gorsite.ru.