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Актер Андрей Гайдулян развелся с женой

Известный актёр Андрей Гайдулян, звезда таких с...

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Известный актёр Андрей Гайдулян, звезда таких сериалов, как «Универ» и «СашаТаня», подтвердил факт своего развода с Александрой Велескевич. Об этом стало известно после того, как в интернете было опубликовано видео, где актёра видно в компании неустановленной брюнетки.

Как сообщает источник, официально брак был расторгнут еще летом 2023 года. Однако, пара старалась не делать свои личные дела предметом общественного обсуждения. Детали их свадьбы, а также причины развода не были широко известны.

Не смотря на развод, Андрей и Александра сохранили дружеские и профессиональные отношения. Они создали совместный театральный проект — постановку «Сказ про Федота Стрельца».

Близкие к паре источники уточняют, что разрыв произошёл без каких-либо скандалов и измен, а основной причиной стали занятость и стремление к карьерному росту. Пара сыграла свадьбу в 2018 году в Лас-Вегасе, а затем зарегистрировали брак в России. Из-за насыщенных рабочих графиков процесс оформления развода затянулся, и в настоящее время оба не состоят в официальных отношениях.

Эта новость подчеркивает сложность и непредсказуемость личной жизни известных людей, которые находятся под постоянным взглядом общественности, пишет kino.mail.ru.

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