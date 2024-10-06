Актер Александр Збруев экстренно госпитализирован в Москве

Знаменитый российский актёр Александр Збруев был экстренно госпитализирован в одной из московских клиник. Информацию о госпитализации подтвердили в прессе, отметив, что состояние артиста потребовало немедленного медицинского вмешательства, пишет lady.mail.ru.

Александр Викторович, чья карьера в кино началась ещё в начале 60-х, внезапно почувствовал ухудшение здоровья, что и стало причиной его госпитализации. В данный момент врачи проводят все необходимые обследования, чтобы определить точную причину недомогания заслуженного артиста.

Семья Збруева пока воздерживается, от официальных комментариев по поводу его здоровья, подчёркивая желание сохранить приватность в этот непростой период.

Александр Збруев, родившийся в 1938 году в Москве, является выпускником престижного Театрального училища имени Щукина. Его талант впервые был замечен в труппе Театра имени Ленинского комсомола, а широкую известность актёр получил после своего дебюта в кинофильме «Мой младший брат», где он сыграл роль Димки.