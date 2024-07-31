Аккредитивы Сбера для сделок с квартирами, товарами и услугами

Приобретая квартиру или заказывая дорогостоящие услуги лучше обезопасить себя от мошенников при передаче денег. Избежать потери денег в сделках купли-продажи позволяют банковские аккредитивы.

По итогам первого полугодия количество аккредитивов, открытых через приложение СберБанк Онлайн, выросло в 2 раза на территории Волго-Вятского банка Сбербанка. Лидерами по открытию аккредитивов стала Нижегородская область и Республика Татарстан.

КАК РАБОТАЕТ АККРЕДИТИВ?

Аккредитив – защита интересов всех участников сделки при расчётах за недвижимость и при оплате товаров и услуг.

Суть аккредитива в открытии специального банковского счета при совершении сделки.

Преимущество для всех участников сделки в том, что покупатель гарантированно получит имущество, за которое заплатил, или банк вернёт ему деньги. А продавец – получит деньги, если выполнит все условия договора.

Банк выступает посредником операции по оплате. Если условия аккредитива выполнены, то происходит оплата по сделке.

ДЛЯ КАКИХ СДЕЛОК ПОДОЙДЕТ АККРЕДИТИВ?

Чаще всего используют аккредитив, если продают или покупают недвижимость — в том числе в ипотеку. Или дорогое имущество — например, оборудование, автомобиль, ценные бумаги, долю в уставном капитале.

Удобно пользоваться аккредитивом при оплате разного рода услуг: юридических или медицинских, строительных, при разделе имущества или в случае заключения мировых соглашений.

Сбер постепенно увеличивает спектр сделок с использованием аккредитива. Такую услугу можно использовать при покупке залоговых объектов, покупке объектов с торгов, в привязке к эскроу-счетам и даже при участии в госпрограммах по предоставлению субсидий жителям регионов.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Порядок действий при использовании аккредитива следующий: стороны заключают договор. Покупатель открывает счет в банке и обеспечивает сумму сделки на счете и подает заявление на аккредитив. Банк открывает аккредитив. Продавец выполняет условия сделки и предоставляет в банк подтверждающие документы, например, договор с отметкой о регистрации в Росреестре, если это аккредитив в недвижимости. Банк проверяет документы и переводит продавцу деньги. Оформление происходит за 10 минут, а перевод средств за 1 день.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подать заявку на открытие аккредитива просто и удобно. Это можно сделать в любом офисе Сбербанка или через приложение СберБанк Онлайн. Покупатель и продавец в момент сделки могут находиться в разных городах.