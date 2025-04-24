«Айсберг Судного дня» движется прямиком к Европе: учёные предупреждают о масштабной катастрофе

Научное сообщество встревожено движением гигантского айсберга, который в конце 2023 года покинул свою прежнюю позицию и направляется в тёплые широты юга Атлантического океана.

Этот массив льда, получивший название «айсберг Судного дня», ранее был удерживаем океанскими течениями у берегов британских заморских территорий, но теперь его движение может иметь катастрофические последствия.

Учёные предупреждают, что если айсберг начнёт активно таять, это повлечёт за собой разрушение уникальной морской экосистемы. Резкое изменение температуры и солёности воды, вызванное таянием, может привести к массовой гибели морских животных и птиц, нарушив баланс жизни в океане.

Кроме того, этот процесс усугубляет уже существующую глобальную климатическую нестабильность. 2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений, что ускоряет таяние ледников. Если эта тенденция сохранится, таяние ледяных щитов Антарктиды и Гренландии может привести к подъёму уровня Мирового океана на 10 метров — катастрофический уровень, который повлияет на прибрежные территории по всему миру.

Самый худший сценарий — полное таяние ледников, что может поднять уровень океана на 64 метра. Это вызовет затопление целых стран, таких как Нидерланды и Дания, а также крупнейших мегаполисов мира, включая Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Буэнос-Айрес.

Главная причина ускоренного таяния льдов — глобальное потепление, вызванное антропогенными факторами. Выбросы парниковых газов, вырубка лесов и загрязнение окружающей среды играют ключевую роль в разрушении ледников. Если мировое сообщество не примет срочных мер по сокращению выбросов углекислого газа, последствия могут стать непоправимыми.

Международные эксперты уже отслеживают движение айсберга с помощью спутников, но на данный момент возможности повлиять на его траекторию или предотвратить таяние крайне ограничены. Учёные призывают мировое сообщество сосредоточиться на борьбе с изменением климата и снижении выбросов углекислого газа, чтобы избежать катастрофических последствий для планеты.