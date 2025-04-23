«Айсберг Судного дня» движется к Европе: учёные предупреждают о масштабной катастрофе

Научное сообщество встревожено движением гигантского айсберга, который ранее был «заперт» океаническими течениями у берегов британских заморских территорий.

В декабре 2023 года ледяной массив сорвался с места и теперь стремительно движется в более тёплые широты юга Атлантического океана. Этот айсберг, получивший название «айсберг Судного дня», представляет серьёзную угрозу для экосистемы и прибрежных стран Европы.

Чем опасен айсберг?

Учёные предупреждают, что если гигантский айсберг начнёт активно таять, последствия могут быть катастрофическими. Во-первых, это приведёт к разрушению уникальной морской экосистемы. Резкое изменение солёности и температуры воды вызовет массовую гибель миллионов птиц и морских животных.

Кроме того, таяние айсберга может усугубить глобальную климатическую нестабильность. Уже 2024 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений, что ускоряет таяние ледников.

Особенно тревожным является стремительное сокращение ледяных щитов Антарктиды и Гренландии. Прогнозы предполагают, что если эти ледяные массивы полностью растают, уровень Мирового океана поднимется на 10 метров, что уже является критическим рубежом.

Худший сценарий развития событий

Если произойдёт полное таяние ледников планеты, уровень океана может подняться на 64 метра. Это станет настоящей катастрофой для человечества. Целые страны, такие как Нидерланды и Дания, будут полностью затоплены. Под угрозой также крупнейшие мегаполисы мира: Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес и многие другие города могут быть уничтожены водой.

Почему это происходит?

Рекордная жара, вызванная глобальным потеплением, ускоряет разрушение ледников. Антропогенные факторы — выбросы парниковых газов, вырубка лесов и загрязнение окружающей среды — играют ключевую роль в этом процессе. Если человечество не примет радикальных мер для снижения воздействия на климат, последствия будут непоправимыми.

Какие действия предпринимаются?

На данный момент международные эксперты наблюдают за движением айсберга с помощью спутников. Однако возможности повлиять на его траекторию или предотвратить таяние крайне ограничены. Учёные призывают мировое сообщество сосредоточиться на борьбе с изменением климата и снижении выбросов углекислого газа.

Движение «айсберга Судного дня» напоминает о хрупкости экосистемы Земли и угрозах, которые несёт глобальное потепление. Учёные надеются, что эта ситуация станет сигналом для правительств и общества: необходимо действовать решительно, чтобы предотвратить катастрофические последствия изменения климата, сообщает moyalmetevsk.