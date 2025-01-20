«Яйца С0 запретили»: продавец «Пятёрочки» выдала «обман» этого дорогого сорта

При выборе яиц многие автоматически отдают предпочтение самым крупным, но большой размер не всегда означает лучшее качество.

В этой статье мы разберемся, как правильно выбирать яйца, проверять их свежесть и хранить, чтобы извлечь максимальную пользу.

Выбор яиц: не только размер

В магазинах представлены яйца разных категорий: С0, С1, С2, а также диетические (D) и высшей категории (СВ). Крупные яйца (С0) обычно несут взрослые куры, которых могут кормить гормонами и антибиотиками, что ставит под вопрос их качество и безопасность.

Яйца категорий С1 и С2, как правило, более предпочтительны, так как они от молодых кур и часто содержат меньше добавок. Цвет скорлупы, будь то белый или коричневый, не влияет на качество или вкус содержимого.

Проверка свежести

Определить, насколько свежее яйцо, можно с помощью простого водного теста.

Положите яйцо в стакан с водой:

Свежее яйцо полностью утонет.

Яйцо, потерявшее первоначальную свежесть, будет стоять одним концом вверх.

Испорченное яйцо всплывет на поверхность.

Этот тест работает, потому что со временем из яйца через поры скорлупы улетучивается воздух, и внутри образуется пузырь газа, который делает его более плавучим.

Правильное хранение

Для сохранения вкуса и пользы яиц важно хранить их правильно. Яйца рекомендуется хранить в оригинальной упаковке в нижнем ящике холодильника, где температура более стабильна, до 90 дней.

Хранение яиц при комнатной температуре допустимо до трех недель, но в таком случае следует избегать мест с высокой температурой и прямыми солнечными лучами. Никогда не храните яйца в дверце холодильника, где температура может значительно колебаться при открытии и закрытии.

Выбирая яйца, не стоит ориентироваться только на их размер. Оптимальным выбором будут яйца категорий С1 и С2. Всегда проверяйте свежесть яиц перед их использованием и обеспечьте адекватные условия хранения. Такой подход поможет вам получить максимальную пользу и наслаждение от потребления яиц, сообщает progorodnsk.ru.