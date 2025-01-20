«Яйца С0 запретили»: продавец «Пятёрочки» выдала «обман» этого дорогого сорта

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Как правильно выбирать и хранить яйца, а также ...

ekonomstrojdom.ru

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При выборе яиц многие автоматически отдают предпочтение самым крупным, но большой размер не всегда означает лучшее качество.

В этой статье мы разберемся, как правильно выбирать яйца, проверять их свежесть и хранить, чтобы извлечь максимальную пользу.

Выбор яиц: не только размер

В магазинах представлены яйца разных категорий: С0, С1, С2, а также диетические (D) и высшей категории (СВ). Крупные яйца (С0) обычно несут взрослые куры, которых могут кормить гормонами и антибиотиками, что ставит под вопрос их качество и безопасность.

Яйца категорий С1 и С2, как правило, более предпочтительны, так как они от молодых кур и часто содержат меньше добавок. Цвет скорлупы, будь то белый или коричневый, не влияет на качество или вкус содержимого.

Проверка свежести

Определить, насколько свежее яйцо, можно с помощью простого водного теста.

Положите яйцо в стакан с водой:

  • Свежее яйцо полностью утонет.
  • Яйцо, потерявшее первоначальную свежесть, будет стоять одним концом вверх.
  • Испорченное яйцо всплывет на поверхность.

Этот тест работает, потому что со временем из яйца через поры скорлупы улетучивается воздух, и внутри образуется пузырь газа, который делает его более плавучим.

Правильное хранение

Для сохранения вкуса и пользы яиц важно хранить их правильно. Яйца рекомендуется хранить в оригинальной упаковке в нижнем ящике холодильника, где температура более стабильна, до 90 дней.

Хранение яиц при комнатной температуре допустимо до трех недель, но в таком случае следует избегать мест с высокой температурой и прямыми солнечными лучами. Никогда не храните яйца в дверце холодильника, где температура может значительно колебаться при открытии и закрытии.

Выбирая яйца, не стоит ориентироваться только на их размер. Оптимальным выбором будут яйца категорий С1 и С2. Всегда проверяйте свежесть яиц перед их использованием и обеспечьте адекватные условия хранения. Такой подход поможет вам получить максимальную пользу и наслаждение от потребления яиц, сообщает progorodnsk.ru.

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