«Яйца С0 запрещены»: продавец «Пятёрочки» раскрыл «обман» самого элитного российского сорта
avangard-kushn.ru
Выбор яиц может показаться простой задачей, но на самом деле есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание, чтобы приобрести действительно качественный продукт.
В продаже встречаются яйца различных категорий — от С0 до С2, диетические и высшей категории, но не все они одинаково полезны.
Различие категорий яиц:
Категории яиц указывают на размер и возраст кур-несушек. Например, яйца категории С0 обычно крупнее и могут быть от более старых кур, что иногда связывают с использованием добавок. В то время как яйца С1 и С2 чаще всего бывают от молодых несушек и считаются предпочтительнее с точки зрения пищевой ценности.
Цвет скорлупы и качество яиц:
Многие ошибочно полагают, что цвет скорлупы может сказать о качестве яйца. Однако цвет лишь отражает породу курицы и не влияет на вкус или питательные свойства яйца.
Как проверить свежесть яйца:
Простой способ проверить свежесть — использование воды. Положите яйцо в глубокую емкость с водой: если оно утонет, яйцо свежее; если всплывет — его лучше не употреблять.
Правила хранения яиц:
Для продления срока годности и сохранения полезных свойств, яйца рекомендуется хранить в холодильнике в их упаковке до 90 дней. Избегайте хранения яиц на дверце холодильника, так как там температура может быть менее стабильной.
Выбирая яйца, не стоит гнаться за их размером или цветом скорлупы. Главное — обратить внимание на свежесть и условия хранения. Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться вкусными и полезными яйцами каждый день, сообщает progorodsamara.
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