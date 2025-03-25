«Яйца С0 запрещены»: продавец «Пятёрочки» раскрыл «обман» самого элитного российского сорта

Выбор яиц может показаться простой задачей, но на самом деле есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание, чтобы приобрести действительно качественный продукт.

В продаже встречаются яйца различных категорий — от С0 до С2, диетические и высшей категории, но не все они одинаково полезны.

Различие категорий яиц:

Категории яиц указывают на размер и возраст кур-несушек. Например, яйца категории С0 обычно крупнее и могут быть от более старых кур, что иногда связывают с использованием добавок. В то время как яйца С1 и С2 чаще всего бывают от молодых несушек и считаются предпочтительнее с точки зрения пищевой ценности.

Цвет скорлупы и качество яиц:

Многие ошибочно полагают, что цвет скорлупы может сказать о качестве яйца. Однако цвет лишь отражает породу курицы и не влияет на вкус или питательные свойства яйца.

Как проверить свежесть яйца:

Простой способ проверить свежесть — использование воды. Положите яйцо в глубокую емкость с водой: если оно утонет, яйцо свежее; если всплывет — его лучше не употреблять.

Правила хранения яиц:

Для продления срока годности и сохранения полезных свойств, яйца рекомендуется хранить в холодильнике в их упаковке до 90 дней. Избегайте хранения яиц на дверце холодильника, так как там температура может быть менее стабильной.

Выбирая яйца, не стоит гнаться за их размером или цветом скорлупы. Главное — обратить внимание на свежесть и условия хранения. Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться вкусными и полезными яйцами каждый день, сообщает progorodsamara.