Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Яйца С0 запрещены»: продавец «Пятёрочки» раскрыл «обман» самого элитного российского сорта

Узнайте, как выбрать лучшие и самые свежие яйца...

avangard-kushn.ru

Подписаться на Дзен.канал

Выбор яиц может показаться простой задачей, но на самом деле есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание, чтобы приобрести действительно качественный продукт.

В продаже встречаются яйца различных категорий — от С0 до С2, диетические и высшей категории, но не все они одинаково полезны.

Различие категорий яиц:

Категории яиц указывают на размер и возраст кур-несушек. Например, яйца категории С0 обычно крупнее и могут быть от более старых кур, что иногда связывают с использованием добавок. В то время как яйца С1 и С2 чаще всего бывают от молодых несушек и считаются предпочтительнее с точки зрения пищевой ценности.

Цвет скорлупы и качество яиц:

Многие ошибочно полагают, что цвет скорлупы может сказать о качестве яйца. Однако цвет лишь отражает породу курицы и не влияет на вкус или питательные свойства яйца.

Как проверить свежесть яйца:

Простой способ проверить свежесть — использование воды. Положите яйцо в глубокую емкость с водой: если оно утонет, яйцо свежее; если всплывет — его лучше не употреблять.

Правила хранения яиц:

Для продления срока годности и сохранения полезных свойств, яйца рекомендуется хранить в холодильнике в их упаковке до 90 дней. Избегайте хранения яиц на дверце холодильника, так как там температура может быть менее стабильной.

Выбирая яйца, не стоит гнаться за их размером или цветом скорлупы. Главное — обратить внимание на свежесть и условия хранения. Соблюдение этих простых правил поможет вам наслаждаться вкусными и полезными яйцами каждый день, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

7 часов назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

квк утилизовать борщевик офф

Не у нас

день назад

Вырвали и вставили обратно: в Китае женщина умерла после удаления здорового зуба

Лонгриды

50 минут назад

«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

заточка маникюрных инструментов в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

13 часов назад

Власти просят объяснить верующим, чем грозит публичная молитва

Новости Татарстана

10 часов назад

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту смерти младенца в РТ

Не у нас

12 часов назад

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников
Новости Казани
день назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Новости Казани

6 часов назад

Соцсети: на Казанке 25 марта едва не утонули 2 мальчика

Интересное в Казани

день назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

Новости Татарстана

6 часов назад

Житель Челнов утром обнаружил свою 45-летнюю гостью мертвой

Новости Татарстана

6 часов назад

Mash Iptash: фетишист в Челнах пытался купить у девочки колготки около подъезда
Житель Казани залил газопровод водой и оставил ...
Новости Казани
5 часов назад

Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа

Новости Казани

6 часов назад

На улице Баумана в Казани продают особняк за 350 миллионов рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане 7 учеников 9 класса не получат аттестаты из-за отказа сдать экзамены

Не у нас

7 часов назад

Рыбаки поймали прозрачное существо в длину около 3 футов у Марианской впадины
«Умный дом» без доплат: рассказываем, как казан...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Умный дом» без доплат: рассказываем, как казанцы получили цифровой апгрейд уже после покупки квартиры