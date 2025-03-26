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«Яйца С0 запрещены»: продавец «Пятёрочки» раскрыл глаза на «обман» самого элитного российского сорта

Узнайте, какие яйца действительно стоит покупат...

murmansk.mk.ru

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На первый взгляд покупка яиц кажется делом привычным и несложным. Однако даже в этом продукте скрывается масса нюансов, о которых важно знать, чтобы получить действительно качественный и полезный результат.

Размер, категория, свежесть — всё это имеет значение.

Что означают категории яиц

В магазинах чаще всего можно встретить яйца категорий С0, С1 и С2. Эти обозначения указывают не на качество, а на вес и возраст кур-несушек.

  • С0 — самые крупные, часто от старых кур, которых могут подкармливать специальными смесями для увеличения продуктивности.
  • С1 и С2 — обычно от более молодых кур, их яйца чуть меньше, но многие считают их более сбалансированными по составу.

Также на прилавках можно найти диетические яйца — их собирают в течение 7 дней после снесения и маркируют как максимально свежие.

Влияет ли цвет скорлупы на качество?

Это — один из самых устойчивых мифов. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы курицы и не имеет никакого отношения к вкусу, питательности или свежести. Белые и коричневые яйца одинаково полезны — главное, чтобы они были качественными и свежими.

Как проверить свежесть яйца дома

Существует простой тест, который можно провести на кухне:

  • Наполните стакан или миску водой.
  • Свежее яйцо утонет и ляжет на бок.
  • Если оно стоит вертикально или всплывает — срок годности вышел, употреблять его не рекомендуется.

Как правильно хранить яйца

Чтобы сохранить свежесть продукта, держите яйца в холодильнике, желательно в оригинальной упаковке. Не стоит хранить их на дверце — температурные колебания там сильнее, что ускоряет порчу. В среднем срок хранения составляет до 90 дней, но лучше употреблять их раньше.

Что важно при покупке

При выборе яиц обратите внимание не столько на размер или категорию, сколько на дату упаковки, целостность скорлупы и условия хранения в магазине. Эти факторы гораздо важнее для вашего здоровья и вкуса блюда, чем внешний вид продукта.

Выбирая яйца с умом, вы не только обеспечите себе качественное питание, но и избежите неприятных сюрпризов на кухне.

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