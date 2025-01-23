«Яйца категории С0 запретили»: продавец «Пятёрочки» поделилась «обманом» этого сорта

Выбор яиц в магазине — это не просто вопрос предпочтений между белыми или коричневыми.

Это искусство, которое требует знания и внимания к деталям, чтобы убедиться в качестве и свежести продукта, который окажется на вашем столе.

Почему размер не главное

Вопреки распространенному мнению, большие яйца не всегда лучше. Их размер часто коррелирует с возрастом курицы: старшие куры склонны нести большие яйца, которые могут содержать меньше питательных веществ и быть менее свежими по сравнению с яйцами, снесенными молодыми птицами. Молодые куры, как правило, производят меньшие, но более питательные яйца.

Разоблачение мифов о цвете скорлупы

Многие потребители ошибочно полагают, что цвет скорлупы может указывать на вкус или качество яйца. Однако научные исследования не нашли никакой связи между цветом скорлупы и питательной ценностью яиц. Вкус яйца определяется многими факторами, включая диету и условия содержания кур, а не цветом их скорлупы.

Надежный метод проверки свежести: водный тест

Чтобы проверить свежесть яйца, можно использовать простой водный тест:

Положите яйцо в стакан с холодной водой.

Свежее яйцо утонет и ляжет боком на дно.

Яйцо, начинающее терять свежесть, будет стоять на одном из концов на дне.

Испорченное яйцо всплывет на поверхность.

Этот метод работает, потому что со временем внутри яйца образуется больше воздуха, что делает его менее плотным.

Рекомендации по хранению

Для сохранения свежести яиц важно:

Хранить их в холодильнике в оригинальной упаковке, чтобы изолировать от посторонних запахов и предотвратить потерю влаги.

Избегать размещения яиц на дверце холодильника, так как там они могут подвергаться колебаниям температуры.

Выбор яиц — это больше, чем просто взять первую попавшуюся упаковку. Обращение внимания на детали, такие как размер, цвет скорлупы, методы проверки свежести и правила хранения, может существенно повысить качество вашего питания. Сделайте информированный выбор, чтобы каждое употребляемое яйцо было полезным и вкусным.