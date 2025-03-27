«Яйца категории С0 запрещены»: продавец «Пятёрочки» раскрыл глаза на «обман» самого элитного российского сорта

Покупка яиц кажется простым делом, но на самом деле скрывает множество нюансов, влияющих на качество и полезность продукта.

Понимание этих тонкостей поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить себя действительно качественными и свежими яйцами.

Разбираемся в категориях яиц

На прилавках магазинов встречаются яйца разных категорий: С0, С1 и С2. Эти маркировки указывают не на качество яиц, а на их вес и возраст кур-несушек.

Яйца категории С0 — самые крупные, обычно они от старших кур.

Яйца категорий С1 и С2 меньше по размеру, но многие считают их более сбалансированными по питательному составу.

Мифы о цвете скорлупы

Многие потребители ошибочно полагают, что цвет скорлупы влияет на качество и вкус яйца. Однако это не так. Цвет скорлупы зависит только от породы курицы и не влияет на питательные свойства или свежесть. И белые, и коричневые яйца могут быть одинаково полезными и свежими.

Как проверить свежесть яйца

Для проверки свежести яйца можно использовать простой водный тест:

Наполните стакан водой.

Опустите яйцо в воду.

Свежее яйцо утонет и ляжет на бок.

Если яйцо стоит вертикально на дне или всплывает, его лучше не употреблять.

Правила хранения яиц

Чтобы яйца оставались свежими как можно дольше, храните их в холодильнике, предпочтительно в оригинальной упаковке. Избегайте размещения яиц на дверце холодильника, где они подвергаются частым температурным колебаниям.

Важные аспекты при покупке

Выбирая яйца, обратите внимание на дату упаковки и целостность скорлупы. Убедитесь, что яйца хранились в подходящих условиях — это влияет на их безопасность и вкусовые качества больше, чем внешний вид или размер.

Выбор яиц — это больше, чем просто выбор между белыми или коричневыми. Зная, как распознавать свежесть и качество продукта, вы можете значительно улучшить качество своего питания и избежать потенциальных проблем на кухне.