Яйца для себя хитрые продавцы отбирают только так: запоминайте 2 лайфхака

Покупка качественных яиц — искусство, которое доступно не только опытным продавцам, но и каждому покупателю. Профессионалы на рынке пользуются парой проверенных способов, чтобы всегда выбирать самые свежие и качественные яйца. Вот два лайфхака, которые помогут вам стать настоящим экспертом в выборе этого популярного продукта.

Лайфхак №1: Прозрачность и форма

Первый и самый простой способ проверить качество яйца — внимательно осмотреть его скорлупу. Прозрачность и ровная форма скорлупы могут многое рассказать о свежести продукта. Профессионалы знают, что чем более однородной и чистой является поверхность яйца, тем лучше. Наличие трещин, неровностей или пятен может указывать на низкое качество или долгое хранение. Поэтому перед покупкой стоит тщательно осмотреть каждое яйцо.

Лайфхак №2: Тест на плавучесть

Другой проверенный метод — тест на плавучесть. Этот способ помогает определить, насколько свежим является яйцо. Чтобы провести тест, нужно аккуратно опустить яйцо в глубокую емкость с водой. Свежее яйцо останется на дне, возможно, слегка приподнимется, но не всплывет. Если же яйцо всплывает и остается на поверхности, это верный признак того, что оно уже не первой свежести и лучше отказаться от его покупки.

Эти два простых, но эффективных способа помогут вам выбрать качественные яйца, как это делают профессионалы. Включив их в свои покупательские привычки, вы сможете значительно повысить качество своего питания, обеспечив себе и своей семье здоровую и полезную пищу.