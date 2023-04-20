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"Ах, противные!": под Кременной заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - дали спецзадание?

Под Кременной заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
"Ах, противные!": под Кременной заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - дали спецзадание?

Фото: открытые источники

На кременском участке фронта замечены выдающиеся украинские военные из самого примечательного батальона ВСУ - ЛГБТ-батальона.
У всех у них на рукаве красуется шеврон с головой единорога.

Как пишет РИА Новости, гей-воины ВСУ были найдены как мертвыми после взятия укрепрайона, так их видели и живыми. В кармане у одного из убитых нашли фото мужчины с надписью "Любимый, жди меня. Твой Вова".

"Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал", - рассказал российский боец.

Он предположил, что Киев дал приказ ЛГБТ - батальону шагать на "москалей" с как можно более суровыми намерениями, поскольку обычные бойцы у ВСУ почти кончились. Теперь в дело вступают "единороги".

Впервые о гей-батальоне ВСУ заговорили еще весной 2021 года. В 2022 году информацию подтвердил Reuters, проинформировав, что бойцы отличаются от других не только сексуальной ориентацией, но и нашивками с головой единорога.

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