Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ягудин: Медведеву в образе Кармен нельзя сравнить с Навкой

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года п...

sport24.ru

Подписаться в Telegram

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, выразил свое мнение относительно исполнения Евгенией Медведевой роли Кармен в новом ледовом мюзикле Ильи Авербуха. Сравнивая Медведеву с Татьяной Навкой, которая также изображала этот же образ, Ягудин подчеркнул уникальность подхода каждой фигуристки к роли.

Ягудин заметил, что Навка и Медведева представляют разные типы Кармен. "Татьяна Навка была рождена для роли Кармен, она воплотила ее с натуральной страстностью и харизмой. Ее Кармен была как огонь, который зажигает с первого взгляда", — сказал он. В то время как Медведева, по словам Ягудина, предстала перед публикой в роли "юной Карменище", работая над каждым аспектом своего персонажа, чтобы донести его сущность зрителям.

Эти различия в интерпретации образа Кармен Ягудин сравнил с разными подходами к исполнению спортивных программ: "Как и Марк Кондратюк не будет мной, мы по харизме разные". Это подчеркивает, что в искусстве фигурного катания каждый спортсмен приносит что-то уникальное в свои выступления, что делает каждое из них неповторимым.

Евгения Медведева, несмотря на свой относительно молодой возраст, уже успела заявить о себе на международной арене, завоевав серебряные медали на Олимпиаде 2018 года, а также дважды став чемпионкой мира и Европы. Ее участие в мюзикле "Кармен" является новым шагом в ее карьере, позволяющим расширить границы ее таланта за пределы соревновательного фигурного катания.

Роль Кармен в ледовом шоу является особенно значимой, так как это один из самых ярких и требовательных образов в мировой культуре. Исполнение Медведевой уже вызвало большой интерес среди поклонников фигурного катания, и многие с нетерпением ждут премьеры мюзикла, чтобы увидеть ее интерпретацию легендарной Кармен, пишет sovsport.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Интересное в Казани

день назад

У девелопера, государства, частника или в СНТ? Эксперт из Казани раскрыла подводные камни разных способов покупки земельного участка

разовая обработка от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

ремонт щитков приборов авто в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

Новости Казани

день назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
Лонгриды
7 часов назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

В Казань одним днём пришла холодная пора, а вме...

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости России

день назад

Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему

Новости Казани

день назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

день назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Татарстана

день назад

В РТ известна программа Дня народного единства

Новости Казани

день назад

Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка
Российский таксопарк омолодился – 91% продаж в ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Российский таксопарк омолодился – 91% продаж в лизинг приходится на новые модели, в лидерах – китайские бренды и LADA