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Агафья Лыкова из Хакасии попросит о помощи с большой земли

В глубине сибирской тайги, где царит вечная тиш...

krasrab.ru

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В глубине сибирской тайги, где царит вечная тишина, разбита заимка, ставшая домом для Агафьи Лыковой, последней отшельницы из знаменитой семьи Лыковых. На её небольшом участке земли, отстоящем более чем на 200 километров от ближайшего населённого пункта, каждая зима приносит новые испытания. В этом году зима наступает рано, и Агафья, которой уже исполнилось 79 лет, готовится к ней со всей возможной тщательностью.

«Она смиренно принимает всё, что приносит ей судьба», — рассказывает отец Игорь Мыльников, духовный наставник Агафьи и регулярный гость её уединённой обители. Несмотря на возраст и уединённое положение, Агафья не чувствует себя одинокой, благодаря поддержке друзей и современных средств коммуникации, в том числе стационарного телефона, который связывает её с внешним миром.

В августе этого года к Агафье на помощь приехала Александра Колмакова из Хакасии, но здоровье не позволило ей остаться надолго. Скоро после её отъезда Агафья попросила прислать ей кур с петушком, которые теперь стали частью её небольшого хозяйства. «Они ей очень нравятся, особенно петушок — такой разноцветный, хороший!» — добавляет отец Игорь.

Подготовка к зиме для Агафьи — это не только молитва и работа, но и забота о своём здоровье. «Мучает живот, но что поделаешь, в моем возрасте это не редкость», — делится она. Отец Игорь и другие посетители, включая сотрудников заповедника «Хакасский», регулярно помогают ей с запасами и медицинскими советами.

Одной из проблем, с которой Агафья столкнулась в этом году, стал недостаток сена. У неё шесть коз, и она переживает, что запасов может не хватить до весны. Владимир Николаевич Макут, давний друг и бывший глава Таштагольского района, обещал помочь решить эту проблему.

Во время недавнего визита инспектора заповедника, который помог с уборкой урожая картофеля, были также устранены неполадки с оборудованием спутниковой связи, восстановив доступ к телефонной связи. Это обеспечивает Агафье возможность оставаться на связи с миром, несмотря на удалённое расположение её дома.

«Она всегда рада гостям и благодарна за любую помощь», — говорит Виктор Непомнящий, директор заповедника. Агафья Лыкова, пример несгибаемого духа и выносливости, продолжает свою уединённую жизнь в гармонии с природой, надеясь только на Божью волю и помощь друзей, пишет 19rusinfo.ru.

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