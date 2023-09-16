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Адская жара возвращается, но с одним сюрпризом: синоптики сказали, что приближается

Адская жара возвращается, но с одним сюрпризом: синоптики сказали, что приближается

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Российские синоптики заявили о возвращении аномально высоких температур, которые являются нонсенсом для сентября, пишет PRIMPRESS.

Сейчас в большинстве регионов тепло не по-осеннему, а скоро станет совсем жарко. Так, по данным метеорологов, тепло волной обрушится на центр и юг России. В Краснодаре будет до +31 градуса. При этом добавится неприятный сюрприз - отсутствие осадков может стать причиной больших природных пожаров.

После небольшого похолодания в Москве в эти выходные в регион придет тепло - до + 23 градусов, а потом и до +25 градусов. Такая погода продержится почти до конца сентября, подарив москвичам возможность немного продлить летнее настроение.

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